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De «Richi» à «Major Tom»
Voici les chansons des buts des équipes

À chaque but lors du Mondial à Zurich et à Fribourg, une musique retentit. Elle n'est évidemment pas la même pour chaque nation. Blick vous dresse la liste de tous les tubes utilisés par les équipes.
Publié: il y a 42 minutes
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À chaque but de la Suisse, c'est «Richi» qui retentit.
Photo: Getty Images
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Marcel Allemann

Si l'on écoute les 16 chansons de buts utilisées lors de ce Mondial en Suisse, il y en a pour tous les goûts. Les uns, comme les Autrichiens avec leur «Zillertaler Hochzeitsmarsch» ou les Slovènes avec «Golici», aiment la musique populaire. D'autres, comme les Tchèques avec «Hoja Hou», préfèrent des sons plus durs.

Il est rare que les chansons de buts soient récentes. Les États-Unis ont par exemple ressorti «Free Bird» du groupe de rock Lynyrd Skynyrd, qui date de 1973. Le Canada exulte avec une version remixée en 2024 de «Blow At High Dough» du groupe de rock canadien The Tragically Hip, dont l'original a été composé en 1989. Et la Grande-Bretagne s'embrase sur «One Step Beyond» du groupe de ska Madness, qui date de 1979.

Les Allemands se servent chez les footballeurs

Il y a aussi des nations comme la Suède, la Norvège ou la Lettonie qui ont leur propre chanson sur le hockey. L'Allemagne, quant à elle, s'est inspirée des footballeurs, où le «Major Tom (Völlig losöst)» de Peter Schilling, datant de 1982, a connu une renaissance lorsqu'il a été choisi comme chanson officielle des buts de la sélection allemande lors de l'Euro 2024, ce qui lui a même permis de remonter dans les charts.

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Cette année, le statut de la relation avec la chanson du but suisse était compliqué. À l'origine, il devait s'agir d'une version améliorée et réenregistrée par Patrick Fischer de «Richi», le tube du groupe Stubete Gäng. Mais celle-ci n'était plus utilisable après le licenciement de «Fischi».

Une troisième médaille avec «Richi»?

Mais peu de temps avant, Stubete Gäng avait lui aussi connu une polémique. La chanson «Richi» reprend et détourne une scène réelle diffusée dans l’émission de la SRF «Auf und davon», où Hermann Schönbächler appelle son fils Richi depuis sa pelleteuse. Ce passage est devenu viral puis a été utilisé dans la chanson de Stubete Gäng. Or, fin mars, la famille Schönbächler a dénoncé l’utilisation commerciale de cette scène. Elle estime que le morceau se moque d’eux et juge cette reprise irrespectueuse et blessante.

Le Stubete Gang a ensuite enregistré une nouvelle version. Swiss Ice Hockey a finalement décidé de renoncer complètement aux paroles et de miser sur le refrain mélodieux de «Richi». Avec ce tube, la Suisse a remporté l'argent lors du championnat du monde ces deux dernières années.

Les chansons de buts des 16 équipes

Danemark
Kim Larsen: Vi er dem

Allemagne
Peter Schilling: Major Tom (Völlig losöst)

Finlande
VilleGalle: Peto on irti (Vain elämää kausi 4)

Grande-Bretagne
Madness: One Step Beyond

Italie
Cochi & Renato: E, la vita la vita (DJ Art remix 2k19)

Canada
The Tragically Hip: Blow At High Dough (2024 Remastered)

Lettonie
Marhils, Dons, Maktupãvels, Fomins, Kaukulis un Čakste: Par Latviju (Hokeja dziesma)

Norvège
Landslaget: Heia Norge!

Autriche
Zillertaler Schürzenjäger: Zillertaler Hochzeitsmarsch

Suède
De Vet Du: Mållåten (Tre Kronor)

Suisse
Stubete Gäng: Richi

Slovaquie
Ščamba: A ja taká dzivočka

Slovénie
Avseniki: Na Golici

République tchèque
Walda Gang: Hoja Hou

Hongrie
Republic: Repül a bálna

États-Unis
Lynyrd Skynyrd: Free Bird

Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Finlande
Finlande
5:2
3
8
9
2
Autriche
Autriche
2
5
6
3
Suisse
Suisse
2
4
6
4
Lettonie
Lettonie
2
0
3
5
Etats-Unis
Etats-Unis
2:5
3
-1
3
6
Allemagne
Allemagne
2
-4
0
7
Hongrie
Hongrie
2
-5
0
8
Royaume-Uni
Royaume-Uni
2
-7
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
1:0
3
9
9
2
Slovaquie
Slovaquie
2
4
6
3
République Tchèque
République Tchèque
2
2
4
4
Norvège
Norvège
2
3
3
5
Suède
Suède
2
2
3
6
Slovénie
Slovénie
2
-3
2
7
Danemark
Danemark
0:1
3
-8
0
8
Italie
Italie
2
-9
0
Playoffs
Relégation
Mentionné dans cet article
Finlande
Finlande
Suède
Suède
Etats-Unis
Etats-Unis
Canada
Canada
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Suisse (H)
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