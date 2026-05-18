À chaque but lors du Mondial à Zurich et à Fribourg, une musique retentit. Elle n'est évidemment pas la même pour chaque nation. Blick vous dresse la liste de tous les tubes utilisés par les équipes.

Marcel Allemann

Si l'on écoute les 16 chansons de buts utilisées lors de ce Mondial en Suisse, il y en a pour tous les goûts. Les uns, comme les Autrichiens avec leur «Zillertaler Hochzeitsmarsch» ou les Slovènes avec «Golici», aiment la musique populaire. D'autres, comme les Tchèques avec «Hoja Hou», préfèrent des sons plus durs.

Il est rare que les chansons de buts soient récentes. Les États-Unis ont par exemple ressorti «Free Bird» du groupe de rock Lynyrd Skynyrd, qui date de 1973. Le Canada exulte avec une version remixée en 2024 de «Blow At High Dough» du groupe de rock canadien The Tragically Hip, dont l'original a été composé en 1989. Et la Grande-Bretagne s'embrase sur «One Step Beyond» du groupe de ska Madness, qui date de 1979.

Les Allemands se servent chez les footballeurs

Il y a aussi des nations comme la Suède, la Norvège ou la Lettonie qui ont leur propre chanson sur le hockey. L'Allemagne, quant à elle, s'est inspirée des footballeurs, où le «Major Tom (Völlig losöst)» de Peter Schilling, datant de 1982, a connu une renaissance lorsqu'il a été choisi comme chanson officielle des buts de la sélection allemande lors de l'Euro 2024, ce qui lui a même permis de remonter dans les charts.

Cette année, le statut de la relation avec la chanson du but suisse était compliqué. À l'origine, il devait s'agir d'une version améliorée et réenregistrée par Patrick Fischer de «Richi», le tube du groupe Stubete Gäng. Mais celle-ci n'était plus utilisable après le licenciement de «Fischi».

Une troisième médaille avec «Richi»?

Mais peu de temps avant, Stubete Gäng avait lui aussi connu une polémique. La chanson «Richi» reprend et détourne une scène réelle diffusée dans l’émission de la SRF «Auf und davon», où Hermann Schönbächler appelle son fils Richi depuis sa pelleteuse. Ce passage est devenu viral puis a été utilisé dans la chanson de Stubete Gäng. Or, fin mars, la famille Schönbächler a dénoncé l’utilisation commerciale de cette scène. Elle estime que le morceau se moque d’eux et juge cette reprise irrespectueuse et blessante.

Le Stubete Gang a ensuite enregistré une nouvelle version. Swiss Ice Hockey a finalement décidé de renoncer complètement aux paroles et de miser sur le refrain mélodieux de «Richi». Avec ce tube, la Suisse a remporté l'argent lors du championnat du monde ces deux dernières années.

Les chansons de buts des 16 équipes

Danemark

Kim Larsen: Vi er dem



Allemagne

Peter Schilling: Major Tom (Völlig losöst)

Finlande

VilleGalle: Peto on irti (Vain elämää kausi 4)

Grande-Bretagne

Madness: One Step Beyond

Italie

Cochi & Renato: E, la vita la vita (DJ Art remix 2k19)

Canada

The Tragically Hip: Blow At High Dough (2024 Remastered)

Lettonie

Marhils, Dons, Maktupãvels, Fomins, Kaukulis un Čakste: Par Latviju (Hokeja dziesma)

Norvège

Landslaget: Heia Norge!

Autriche

Zillertaler Schürzenjäger: Zillertaler Hochzeitsmarsch

Suède

De Vet Du: Mållåten (Tre Kronor)

Suisse

Stubete Gäng: Richi

Slovaquie

Ščamba: A ja taká dzivočka

Slovénie

Avseniki: Na Golici

République tchèque

Walda Gang: Hoja Hou

Hongrie

Republic: Repül a bálna

États-Unis

Lynyrd Skynyrd: Free Bird