Ce jeudi soir (20h20), l'équipe de Suisse affronte la Suède en quarts de finale de son Mondial. À elle de confirmer son statut de grande nation, comme l'explique notre journaliste.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce commentaire est tiré de la newsletter «Are You Hockey» qui paraît chaque jeudi matin à laquelle vous pouvez vous abonner ici.

Je dois tout de même vous avouer que j'avais écrit le titre en me disant qu'il n'y avait sûrement pas de «Persson» dans l'équipe de Suède. Mais je me suis aussi dit qu'il ne fallait pas que les faits viennent entraver les bons jeux de mots et que ce serait tout de même mon titre de newsletter. Et puis j'ai repris le roster suédois pour y découvrir le défenseur Joel Persson. Fabuleux.

Mais au-delà de la facétie initiale qui vaut ce qu'elle vaut, c'est un sentiment qui semble habiter chaque joueur de l'équipe de Suisse. Et cela s'est vu au moment de jouer sérieusement le match face à la Finlande. Qu'importe si le «lot» au bout d'une victoire était un quart de finale face à la «bête noire» suédoise.

Dans le sillage de son leader, Jan Cadieux, tout le monde répète en chœur qu'il faut se concentrer sur soi et rien d'autre. Cela réussit terriblement bien à l'équipe de Suisse. Et si le trauma de 2018 est toujours bien présent dans la tête de certains joueurs, n'oublions pas que cela fait cinq ans que la Suisse n'a plus affronté cette équipe en Mondial.

Qu'importe le résultat de ce jeudi soir, il y a une vérité: l'équipe de Suisse n'est pas simplement devenue une grande équipe. Elle se comporte également en tant que telle. Car je doute que le Canada ou même la Suède ne réfléchissent à l'identité de leur adversaire en quarts de finale au moment de boucler le tour préliminaire. Ils prennent ce qui vient.

En battant la Finlande, la Suisse a hérité de la Suède. Elle aurait joué la Tchéquie en cas de défaite. Le regretter est une mentalité de gagne-petit. Ce que ne sont plus les internationaux suisses. Si d'aventure la Suisse passait ce quart de finale, elle aurait un chemin largement plus dégagé pour la suite de la compétition.

En faisant tout pour gagner son groupe, l'équipe de Suisse a prouvé qu'elle n'avait peur de personne, pas même de Joel.