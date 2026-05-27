Le joueur du Lausanne HC paraît en position de faiblesse avant le match de quarts de finale contre la Suède. Théo Rochette sera-t-il encore sur la feuille de match jeudi ou le retour possible de Pius Suter change la donne?

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le tournoi de Théo Rochette n'est pas de tout repos. L'attaquant du Lausanne HC a commencé sur une ligne avec Nico Hischier et Timo Meier avant d'être rétrogradé lors du deuxième match. Selon Jan Cadieux, il voulait donner un «nouveau look» à sa tripette avec les deux attaquants des New Jersey Devils.

Le sélectionneur a donc décidé de privilégier Attilio Biasca à l'aile des deux joueurs de NHL. Coïncidence heureuse, Théo Rochette a profité de l'absence de Pius Suter, blessé, pour se retrouver en deuxième ligne avec Denis Malgin et Sven Andrighetto. Et avec un certain succès, d'ailleurs.

Plus que sur le power-play

Après avoir laissé ce trio évoluer ensemble durant un bout de la compétition, Jan Cadieux a décidé d'effectuer une rocade. Face à la Hongrie, le coach a promu Calvin Thürkauf à l'aile des deux Zurichois à la place du Lausannois. Et Théo Rochette? Il a dû se contenter de quelques minutes de power-play avec les Zurichois et du rôle ingrat de 13e attaquant. Ce fut à nouveau le cas contre la Finlande, mardi.

En un sens, c'est peut-être ce dernier point qui est le plus embêtant pour le Lausannois. En effet, il a joué à la place de Pius Suter, ce qui permet une certaine continuité malgré le retour du Zurichois. Sur le power-play, il serait facile à remplacer et à 5 contre 5, Jan Cadieux avait déjà décidé de faire sans lui. Nicolas Baecheler, qui a évolué à la place de Calvin Thürkauf, serait facile à remplacer également à 5 contre 5.

Est-ce à dire que Jan Cadieux va envoyer Théo Rochette en tribunes pour la rencontre de mardi face à la Finlande? La question mérite d'être posée. En effet, Attilio Biasca a convaincu avec Hischier et Meier, tandis que Calvin Thürkauf a donné satisfaction avec Malgin et Andrighetto. «Je peux jouer au centre ou à l'aile, nous a précisé le capitaine de Lugano. Cela n'a pas vraiment d'importance et cela ne change pas vraiment ma façon de jouer.»

Douze ou treize attaquants?

Ne reste donc qu'à savoir si cette équipe de Suisse ainsi constituée possède une vraie place pour Théo Rochette. Une triplette Nino Niederreiter - Pius Suter - Christoph Bertschy paraît parfaitement équilibrée. Le trio Damien Riat - Ken Jäger - Simon Knak a donné entière satisfaction et ne devrait pas bouger.

Il n'y a donc qu'une place, celle de treizième attaquant si tant est que le coach ne veuille pas jouer avec huit défenseurs comme il l'a fait une fois dans cette compétition. Jan Cadieux pense-t-il privilégier Théo Rochette ou Nicolas Baechler? Ce pourrait être la dernière question ouverte.

Pour autant que Pius Suter soit apte à revenir au jeu, bien entendu. «J'ai bon espoir, a précisé Jan Cadieux mercredi. Nous verrons jeudi s'il a le feu vert.»