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Coincée à Chicago
Faute de passeport à jour, la famille Josi ne peut pas rallier la Suisse

Épouse de Roman Josi, Ellie Ottaway voulait rejoindre Zurich pour assister aux matches de l'équipe de Suisse. Mais mardi, l'Américaine était coincée à Chicago en compagnie de ses deux enfants.
Publié: il y a 36 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
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La famille de Roman Josi n'est pas encore arrivée en Suisse.
Photo: Sven Thomann
Blick Sport

Alors que Roman Josi a rejoint la Suisse et Zurich peu avant le Mondial, sa famille n'a pas suivi au même moment. Sa femme Ellie Ottaway et leurs deux enfants Luca (5 ans) et Ivy (3 ans) ont souhaité faire le voyage au début de cette semaine pour assister, au mieux, à la large victoire de la Suisse face à l'Autriche mercredi en fin d'après-midi (9-0).

Sauf que l'administration a déjoué leurs plans. «Nous voulions nous rendre en Suisse et avons constaté que le passeport de Luca expirait dans un mois. C'est pour ça qu'on ne nous a pas laissé prendre l'avion», écrit la maman sur son compte Instagram.

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C'est à l'aéroport de Chicago que le trio s'est retrouvé coincé et a tenté de renouveler le passeport de l'aîné. En attendant, ils sont allés faire un tour à l'aquarium. «Attendre ici, ce n'est pas si mal», a encore ajouté l'Américaine.

Que la famille se rassure: elle pourra encore voir quelques matches de l'équipe de Suisse. Impériale jusqu'à présent, la sélection de Jan Cadieux a remporté tous ses affrontements et est pratiquement assurée d'être en quarts de finale. Un match auquel, sauf nouveau problème administratif, la famille devrait réussir à assister.

Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
4
18
12
2
Finlande
Finlande
4:1
4
12
12
3
Autriche
Autriche
4
-2
9
4
Etats-Unis
Etats-Unis
4
-1
5
5
Hongrie
Hongrie
3
0
3
6
Lettonie
Lettonie
1:4
4
-5
3
7
Allemagne
Allemagne
4
-10
1
8
Royaume-Uni
Royaume-Uni
3
-12
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
République Tchèque
République Tchèque
4
5
10
2
Canada
Canada
2:3
4
11
9
3
Norvège
Norvège
3:2
4
8
9
4
Slovaquie
Slovaquie
3
5
8
5
Suède
Suède
4
7
6
6
Slovénie
Slovénie
4
-10
3
7
Danemark
Danemark
3
-11
0
8
Italie
Italie
4
-15
0
Playoffs
Relégation
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