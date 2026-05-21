«C'est la première fois que je marque pour mon anniversaire»

Jacob de la Rose a fêté ses 31 ans mercredi par une victoire face à la Slovénie (6-0). L'attaquant suédois de Fribourg Gottéron jouait pour la troisième fois le jour de son anniversaire. Le premier souvenir n'en est pas un bon pour la Suisse.

Matthias Davet Journaliste Blick

Avec un anniversaire le 20 mai, les occasions pour un hockeyeur de jouer le jour-J ne sont pas immenses. Sur la plus grande scène, il y a soit un match important de play-off en NHL, soit une rencontre du championnat du monde. C'est dans le deuxième cas de figure que s'est retrouvé Jacob de la Rose, mercredi soir lors du duel entre la Suède et la Slovénie (6-0).

Le joueur de Fribourg Gottéron évoluait sur sa glace de la BCF Arena le jour de ses 31 ans. Dans les gradins, il y avait quelques cartons en son honneur. «J'en ai vu certains, a souri Jacob de la Rose au micro de l'IIHF après la partie. On a des fans exceptionnels ici à Fribourg et c'est une chouette expérience d'avoir la chance de jouer un Mondial ici.»

La première fois: un mauvais souvenir en Suisse

Cerise sur le gâteau (d'anniversaire), le No 95 a marqué un doublé le jour de ses 31 ans. «C'est la première fois que ça m'arrive», détaille-t-il. Ce n'est par contre de loin pas son plus beau souvenir le jour d'un anniversaire – loin de là. «La première fois, on a joué et gagné la finale du Championnat du monde, c'était assez bien», ajoute Jacob de la Rose. Pudique, il ne précise pas qu'il s'agissait de la victoire face à la Suisse, en 2018 à la Royal Arena de Copenhague.

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Huit ans plus tard, la Suisse et la Suède ne se sont (pas encore) rencontrées dans ce tournoi, puisque les deux formations ne sont pas dans le même groupe. Une chose est sûre: si la sélection à croix blanche vient à affronter le Tre Kronor, elle ne fera pas de cadeau à Jacob de la Rose, même de manière tardive.