Double buteur lors du large succès face à l'Autriche (9-0), Théo Rochette a débloqué son compteur en Mondial. Avec Malgin et Andrighetto, il a formé une excellente ligne.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le début du championnat du monde de Théo Rochette est placé sous le signe de l'adaptation. Après avoir commencé sur une première ligne avec Nico Hischier et Timo Meier, il avait été rétrogradé dans le rôle du 13e attaquant lors du second match. Ce mercredi contre l'Autriche, il a profité de la légère blessure de Pius Suter pour patiner avec Denis Malgin et Sven Andrighetto. Et cela s'est bien passé puisque l'attaquant du Lausanne HC a inscrit deux buts.

Tu as marqué deux fois ce soir. J’imagine que c’est un moment particulier dans «ton» premier Mondial?

Oui, c’est vraiment spécial. En plus ici, à domicile, devant les fans suisses. Franchement, c’était un super moment. Sur mes buts, j’ai aussi reçu de très bonnes passes. Avec Sven Andrighetto et Denis Malgin, c’est vraiment spécial de jouer. Donc il faut aussi leur donner beaucoup de crédit.

On peut presque dire que tu as marqué deux buts et demi avec celui qui a été annulé...

(Rires) Oui, celui-là, je l’ai un peu poussé quand même. Il était juste sous la mitaine. J’avoue que j’ai aidé un peu la rondelle à rentrer.

L’équipe a rapidement pris le contrôle du match. C’était important de ne pas laisser l’Autriche espérer?

Oui, clairement. Je pense qu’on a été très opportunistes. Mais surtout, on a créé nos occasions en jouant de la bonne manière. On a bien bougé le puck et, défensivement, on a été solides. Tout ça nous a permis d’avoir beaucoup de temps en zone offensive. Quand tu joues comme ça, tu finis souvent par être récompensé.

Au cours du dernier match, tu as été rétrogradé en 13e attaquant. Comment as-tu vécu cette situation et comment tu as réagi?

Pour moi, le plus important, c’était simplement de repartir à zéro et de faire un bon match. J’avais déjà joué avec Denis et Sven auparavant, donc je savais un peu à quoi m’attendre. Mon objectif, c’était surtout de bien compléter leur jeu et je pense que ça s’est plutôt bien passé.

Tu as dû adapter certaines choses dans ton hockey pour évoluer avec eux?

Pas énormément, honnêtement. Je n’ai pas eu de discussion particulière avec Jan Cadieux en dehors des meetings habituels. Mon idée, c’était surtout de continuer à jouer mon jeu. Je connais leur style et eux connaissent aussi un peu le mien. On essaie de faire circuler rapidement le puck, de créer du mouvement. Avant le match, ils m’ont aussi parlé, ils m’ont dit de jouer naturellement et que ça allait bien se passer.

Comment fait-on pour compléter un duo qui joue ensemble depuis si longtemps?

Je pense qu’on a quand même des styles assez similaires. Je les ai beaucoup regardés jouer ces dernières années, donc je savais un peu comment ils fonctionnaient. Après, c’est surtout une question d’adaptation. J’essaie d’amener de bonnes choses, de créer du jeu, de bouger rapidement le puck. Eux aussi m’aident beaucoup sur la glace.

Tu espères rester avec eux pour la suite du tournoi?

On verra bien. Je ne connais même pas exactement la situation de Pius Suter pour l’instant. Peu importe où je joue, mon but sera simplement de faire de mon mieux et d’aider l’équipe.

Quel bilan tires-tu de ce début de Mondial sur le plan personnel?

Ça se passe bien. Au début, c’était un peu spécial d’arriver dans un vestiaire où je ne connaissais pas forcément tout le monde. Mais les gars ont été super avec moi et ils ont vraiment facilité mon intégration. Ça aide énormément.

Vous étiez au courant du record de Leonardo Genoni pendant le match?

Pas moi. Peut-être que certains gars le savaient, mais je pense que personne ne voulait trop en parler avant la rencontre pour ne pas porter la poisse. Mais quand je l’ai appris après le match, j’étais vraiment content pour lui. C’est une super personne et un gardien incroyable.