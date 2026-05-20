La BCF Arena a accueilli des élèves de tout Fribourg

Ce mardi lors du match Italie - Norvège, de nombreux enfants étaient présents dans les tribunes de la BCF Arena. Une action du championnat du monde qui a permis de remplir les gradins – et de faire des heureux.

Matthias Davet Journaliste Blick

Il était clair que, malgré la ferveur fribourgeoise pour le hockey sur glace, le match entre l'Italie et la Norvège n'allait sans doute pas attirer les foules. Pour éviter de se retrouver avec des gradins vides, les organisateurs ont eu la bonne idée d'inviter des élèves de tout le canton. Au total, 10'000 billets ont été mis à disposition sur trois jours, à un prix très attractif (12 CHF pour la classe que nous avons rencontrée). «On a reçu un mail en octobre pour nous demander si nous étions intéressés, puis un autre en janvier pour nous dire que nous avions été tirés au sort, développe Anne-Laure Grand, enseignante à l'école de Hauterive (FR). C'était l'occasion du siècle!» Surtout quand, comme elle, on est une fan inconditionnelle de Gottéron. Son maillot de Jacob de la Rose sur ses épaules le prouve.

90 minutes avant le coup d'envoi agendé à 16h20, on s'aperçoit que ce match sera spécial. Hors du périmètre, des dizaines d'enfants attendent patiemment, certains avec une casquette vissée sur la tête pour être plus reconnaissables et éviter les pertes. D'autres sont assis par terre devant le café Saint-Léonard, à manger rapidement leur goûter puisque la nourriture est interdite sur la place du Fair-Play. Une fois le périmètre de sécurité franchi, tous les élèves ont reçu un sac… avec de la nourriture.

Dans la patinoire, le meilleur moment pour la majorité des spectateurs a eu lieu pendant la composition des équipes. «Number sixty-seven, Mikael Frycklund», a annoncé la speakerine. Là, délire dans la jeune foule. Le geste de la trend «six-seven» (bien expliquée dans cette vidéo) a été repris par une immense majorité des 4989 spectateurs présents.

Un faux départ à la place Georges-Python

Parmi eux, il y avait donc la classe de 5H de l'école de Hauterive, venue tout droit de Posieux. «Avec toutes les fois où je leur ai parlé de Gottéron, ils étaient tellement contents de venir à la BCF Arena, sourit Anne-Laure Grand. Ils me demandaient si c'était Fribourg qui jouait, mais j'ai quand même dû leur dire que non. Par contre, ça reste une grande opportunité pour eux.»

Les 13 élèves, leur maîtresse et leur enseignante spécialisée se sont donné rendez-vous à 13h40 pour le début des cours, mais ont directement pris un bus en direction de la place Georges-Python. «On nous a dit qu'il y aurait des activités mais, malheureusement, ça commençait à 16h», regrette la professeure de 24 ans.

Une grande première pour Alea

Cela n'empêche pas ses élèves d'avoir des étoiles dans les yeux lors du match. Pour la première fois et grâce à ce championnat du monde, la jeune Alea a pu mettre les pieds dans la BCF Arena. «C'était impressionnant en rentrant, avoue l'élève de 9 ans. Mais ça me plaît beaucoup!» Forcément, elle aimerait bien pouvoir revenir pour Fribourg Gottéron la saison prochaine mais, pour cela, elle doit d'abord convaincre ses parents (qui eux-mêmes devront se procurer un billet pour voir un match des Dragons, ce qui n'est pas chose aisée).

Plantée à côté d'elle, Mathilde porte fièrement son t-shirt «Champions». Si elle ne sait pas à combien de matches elle a assisté cette saison, elle peut nous dire que c'était «beaucoup». «C'est chouette de partager ça ensemble, avec toute la classe», sourit-elle timidement.

Mieux là qu'en cours

Un indice nous fait dire qu'Arnaud et Léon sont aussi fans de Gottéron. Les maillots «DiDomenico» et «Berra» ne trompent pas. «C'est trop cool de revenir à la patinoire parce qu'on a gagné le titre», s'exclament les deux, en chœur. Les élèves ont par contre été surpris par un gros changement, puisqu'une partie des places debout a été remplie de sièges. Mais eux aussi sont ravis et préfèrent être là qu'en cours.

En temps normal, la classe de l'école de Hauterive aurait fini sa journée à 15h20. Pour une bonne raison et le bonheur de son enseignante, elle a été prolongée. «J'avais peur que ce soit un peu long pour eux, mais avec les animations lors des power-breaks, ils sont heureux.» Les aventures de Cooly, la mascotte de ce championnat du monde, ont particulièrement plu aux élèves. Augustin, son pendant à Fribourg Gottéron, risque d'avoir la pression la saison prochaine. Surtout si, comme Alea, d'autres élèves se sont découvert une passion ce mardi à la BCF Arena.