«Aujourd’hui, je veux surtout regarder devant»

Après trois matches, Sven Andrighetto est le meilleur compteur du Mondial qui se déroule en Suisse. À domicile, le Zurichois ne pense plus à sa lourde commotion... et il n'en parle plus.

Auteur d’un excellent début de championnat du monde, Sven Andrighetto dégage une impression de calme presque frappante depuis le début du tournoi. Souriant, détendu et visiblement très bien dans son hockey, l’attaquant zurichois semble surtout profiter du moment après des derniers mois parfois plus compliqués.

Après trois matches dans ce Mondial, comment te sens-tu personnellement?

Franchement très bien. Vraiment très bien. Je prends énormément de plaisir actuellement.

On a l’impression de voir un Sven Andrighetto très serein depuis le début du tournoi.

Oui, peut-être. Je me sens bien physiquement et mentalement. Et quand l’équipe fonctionne bien collectivement, cela aide aussi chaque joueur individuellement.

Tu sembles aussi beaucoup profiter de l’événement.

Clairement. Jouer un championnat du monde à domicile avec cette ambiance, c’est quelque chose de très spécial. Les supporters nous donnent énormément d’énergie depuis le début.

Tu refuses désormais de revenir sur les soucis physiques que tu as connus ces derniers mois.

Oui. J’en ai déjà beaucoup parlé auparavant. Maintenant, je veux surtout regarder vers l’avant.

Cette atmosphère t’a marqué?

Oui, énormément. Les trois matches ont offert une ambiance incroyable. Quand on peut célébrer quelques instants avec les fans après une victoire, ce sont des moments vraiment particuliers.

On sent aussi une équipe de Suisse très calme émotionnellement.

Je trouve aussi. Même quand certaines séquences sont plus compliquées pendant un match, personne ne panique vraiment. On reste patients et on continue à jouer notre hockey. On essaie surtout de rester concentrés sur notre jeu. Bien sûr qu’il y a encore des choses à améliorer, mais on sent aussi qu’il y a une bonne base.

Vous sentez malgré tout les attentes autour de cette sélection?

Bien sûr qu’on sait qu’il y a beaucoup d’attentes autour de cette équipe. Mais honnêtement, on essaie surtout de prendre les matches les uns après les autres. On ne veut pas commencer à regarder trop loin.

On a aussi l’impression que ce groupe prend beaucoup de plaisir ensemble.

Oui, parce qu’on a vraiment un super groupe. Il y a énormément de qualité dans cette équipe, mais aussi beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Je pense que cela se ressent sur la glace.

Tu sembles aussi apprécier ton rôle dans cette équipe.

Peu importe le rôle finalement, j’essaie surtout d’aider l’équipe au maximum. Un but reste toujours important, évidemment. Mais honnêtement, peu importe qu’il soit beau ou sale. Le plus important reste toujours la victoire.

Tu as l’impression d’avoir changé comme joueur ces dernières années?

Forcément. Avec les années et l’expérience, tu apprends certaines choses. Tu comprends mieux certaines situations et tu arrives peut-être aussi à garder davantage de calme.

Et cette équipe, elle te donne le sentiment de pouvoir vivre quelque chose de spécial?

C’est encore beaucoup trop tôt pour parler de ça. Nous n’avons joué que trois matches. Mais bien sûr, il y a beaucoup de positif jusqu’ici. Maintenant, il faut continuer à progresser match après match.