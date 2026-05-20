En 2017, Luca Zanatta et Jacob Berglund ont connu la faillite avec le HC Red Ice. Cette année, les deux hommes sont engagés au championnat du monde à Fribourg et, ce mardi, les retrouvailles ont eu lieu lors de la rencontre entre l'Italie et la Norvège.

Matthias Davet Journaliste Blick

Pour trouver trace de Jacob Berglund et Luca Zanatta sur la même glace, il faut remonter au 26 février 2017, dans le vétuste Forum de Martigny. Ce soir-là, le HC Red Ice dispute l'acte V des quarts de finale de Ligue nationale B face à Ajoie. Les Valaisans s'inclinent à domicile et, quelques jours plus tard, le club annonce qu'il fait faillite.

Depuis ce jour, le Norvégien et l'Italien ont chacun fait leur bonhomme de chemin. Le premier nommé a tenté sa chance en Allemagne, puis en KHL avant de revenir au pays. Là, il évolue à Storhamar depuis l'été 2022. De son côté, Luca Zanatta est resté quelques années en deuxième division suisse (Olten), avant d'également retourner chez lui. Après cinq saisons à Cortina, il a poursuivi sa carrière à Pustertal, en championnat austro-italien.

Les voyages à Verbier, Vevey ou Montreux

Difficulté d'organiser cela en zone mixte oblige, les deux hommes ne sont pas passés le même jour à notre micro. Le premier à s'y être collé a été Jacob Berglund. Forcément, le Norvégien était tout heureux puisqu'il venait d'inscrire un triplé, dimanche soir, lors de la victoire face à la Slovénie. Après une réponse un peu bateau à une question qui l'était tout autant («Alors, ça fait quoi de marquer trois buts au Mondial? - C'est cool mais le plus important, c'est la victoire.»), son visage s'est illuminé lorsqu'on lui a mentionné son passage d'une saison au coude du Rhône.

«Oh punaise, je m'en souviens bien, sourit-il. C'était une chouette ligue et on avait une bonne équipe. Et le pays est tellement beau. C'était avant que ma femme et moi ayons des enfants.» Et le couple en a profité, en allant visiter plusieurs coins du pays. «Verbier, Vevey ou Montreux», se souvient encore Jacob Berglund. Entre-temps et avec son club de Storhamar, il était revenu affronter Genève et Lausanne en Champions Hockey League.

«J'étais souvent chez lui pour manger italien»

La mémoire de l'attaquant de 34 ans est excellente, puisqu'il ne tombe pas dans notre piège quand on lui parle du match à venir au Mondial, mardi à 16h20. «Luca Zanatta, s'exclame-t-il. Bien sûr que je me souviens de lui. On habitait pas loin à Martigny… Bon, tout n'est pas loin là-bas. J'étais souvent chez lui et sa copine, pour manger italien.»

Chose que son ancien coéquipier confirme ce mardi, après la poignée de main (et le câlin) entre les deux hommes sur la glace de la BCF Arena de Fribourg. «Oui et je le comprenais, sourit le Transalpin. Il n'y a pas match entre la cuisine suédoise ou norvégienne et celle de l'Italie.» Malgré la lourde défaite de son équipe face aux Scandinaves (0-4), l'ex-défenseur retrouve immédiatement le sourire lorsqu'on lui parle de ses années valaisannes. «Dix ans… ça me rappelle que je suis vieux, se marre Luca Zanatta dans un français parfait. Je me souviens que Jacob était incroyable, le meilleur étranger du championnat.»

«On n'aurait jamais pensé être là»

Au moment de la poignée de main à la fin du match, les deux anciens coéquipiers se sont donc retrouvés. Et ils ont rigolé. «Dix ans après, on n'aurait jamais pensé être là», se sont-ils dit. Malgré son départ en 2019, Luca Zanatta a eu l'impression de ne jamais avoir quitté la Suisse. «C'est une sensation bizarre», tente-il d'expliquer.

Il faut dire qu'il a encore des contacts ici. «Colin Loeffel travaille pour un équipementier et Sandro Brügger habite toujours à Fribourg. Même si on ne se parle plus tous les jours, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Dans les prochains jours, je vais essayer d'aller boire un café avec eux – et aussi avec Jacob.» Si le café vient d'Italie, nul doute que le Norvégien acceptera sans souci.