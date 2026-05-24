Roman Josi: «J'ai aussi eu un peu de chance»

Roman Josi a vécu une rencontre historique face à la Hongrie (victoire 9-0). Auteur du triplé le plus rapide de l’histoire du Mondial, le capitaine suisse a pourtant refusé de s’enflammer après la rencontre.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Roman, si j'ai bien contrôlé, c’était le premier triplé de ta carrière.

Oui, c'est juste.

Raconte-moi ce moment historique.

Bon... Sur les deux premiers buts, j'ai aussi eu un peu de chance. Sur le premier, je ne frappe pas parfaitement le puck. Le deuxième, je voulais le tirer différemment, mais ça rentre quand même. Et sur le troisième, il y a un énorme trafic devant le gardien. Il ne voit rien. Il y avait clairement aussi un peu de réussite et un bon travail de mes coéquipiers pour le masquer.

Ce qui est fou, c’est que tu as inscrit les buts du 1-0, 2-0 et 3-0. Des buts importants, pas juste des réussites en fin de match.

Oui, parce qu’on n’était pas totalement satisfaits de notre jeu à ce moment-là. On savait qu’on pouvait encore faire mieux. Ce n’était pas mauvais, mais ce premier but était important pour pouvoir respirer un peu. Et ensuite, les deux suivants nous ont vraiment aidés.

J’ai vu des photos où Nico Hischier et Nino Niederreiter récupèrent les casquettes sur la glace des gens qui ont célébré ton hat trick. Tu n'es pas allé les ramasser?

(Rires) Non, je n’en ai pas en souvenir. Mais honnêtement, je ne les ai même pas vus les ramasser.

Tu es désormais détenteur du record du triplé le plus rapide de l’histoire du Mondial. Ça représente quoi?

Je viens juste de l’apprendre. Je ne le savais pas pendant le match. C’est cool, évidemment. Mais encore une fois, tu as besoin d’un peu de chance dans ce genre de soirée. Tu as aussi besoin des attaquants qui travaillent devant le but et qui vont récupérer les rebonds.

Ta famille est arrivée en Suisse pour vivre ça?

Non, ils arrivent demain (ndlr dimanche). C’est sûr que ç'aurait été sympa que ma femme et les enfants soient là ce soir. Mais ça fait déjà longtemps qu’on ne s’est plus vus, donc je me réjouis qu’ils arrivent enfin.

Est-ce difficile de rester concentrés quand le score devient aussi large?

Oui, forcément un peu. Mais justement, dans ce genre de rencontre, il est important de garder nos habitudes. Continuer à jouer juste. Continuer à jouer comme on veut le faire dans ce tournoi. Quand il y a 6-0 ou 7-0, c’est humain de perdre un peu en concentration. Mais il faut se rappeler que ces matches servent aussi à construire quelque chose comme équipe.

Les gars cherchaient quand même un peu à te servir à la fin pour en mettre encore un, non?

(Rires) Moi? En power-play? Je ne sais pas… Tu crois toi?

Franchement? Oui j'ai eu ce sentiment.

Peut-être un peu. Mais surtout, on voulait retrouver du rythme dans notre power-play. Même si… oui, peut-être que si tu as pensé ça, il y a peut-être quelque chose de vrai.

Maintenant, il y a la Finlande. Là, on entre dans les très gros matches.

Oui, ce sera un énorme test pour nous. La Finlande joue très bien depuis le début du tournoi. On sait toujours à quel point cette équipe est dangereuse dans les grands rendez-vous. Ce sera important pour le classement, évidemment, mais surtout pour voir où nous nous situons avant les quarts de finale.