La Suisse a écrasé la Hongrie (9-0) samedi à Zurich, portée par un Roman Josi historique. Auteur d'un triplé, il a évidemment été désigné homme du match, même si Sven Andrighetto aurait mérité aussi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Roman Josi (Suisse, défenseur)

Il y a eu des matches plus compliqués que celui-ci pour désigner le meilleur joueur. Quelle prestation incroyable de Roman Josi face à une Hongrie qui a tenu bon jusqu'à son réveil. Car les trois buts du capitaine de l'équipe de Suisse n'ont pas été inscrits en fin de match pour faire bonne figure dans les statistiques. En marquant le 1-0, 2-0 et 3-0, le défenseur des Nashville Predators a aidé la Suisse à ne pas avoir trop de souci dans cette rencontre.

Outre ses trois buts, Roman Josi a impressionné par sa capacité à se projeter vers l'avant. C'est évidemment toujours le cas. Mais face à un adversaire d'un calibre inférieur comme cette formation hongroise, le No 90 peut encore davantage patiner en zone neutre. Si ce match était un jeu vidéo, on aurait dit que Roman Josi n'avait pas bien réglé la difficulté de l'adversaire.

⭐⭐ Sven Andrighetto (Suisse, attaquant)

L'attaquant des Zurich Lions poursuit son extraordinaire tournoi. Sven Andrighetto est tout simplement le meilleur compteur de ce championnat du monde. Face à la Hongrie, le régional de l'étape a marqué un but et distribué quatre passes décisives! Le No 85 de l'équipe de Suisse aurait d'ailleurs mérité les trois étoiles si Roman Josi n'avait pas été étincelant à ce point.

Grâce à cette impressionnante moisson, l'ailier est évidemment en tête du classement des compteurs devant son binôme en club et sous les drapeaux, Denis Malgin. Il totalise 13 points, ce qui est son record en carrière, lui qui avait déjà frôlé la barre des dix points à une reprise avec neuf unités. Et dire qu'il reste au minimum deux matches à l'équipe de Suisse...

⭐ Calvin Thürkauf (Suisse, attaquant)

Le polyvalent attaquant du HC Lugano est le grand gagnant de cette rencontre si l'on pense à la suite de cette compétition. En cours de match, Jan Cadieux a décidé de lui faire changer de position. Centre de Nino Niederreiter et Christoph Bertschy depuis le début du tournoi, il a glissé à l'aile de Sven Andrighetto et Denis Malgin durant la deuxième période.

Et cela a rapidement porté ses fruits, puisque Calvin Thürkauf a été passeur sur le 5-0 et le 8-0 ainsi que buteur pour le 6-0. Capable de jouer dans les deux positions, il apporte une dimension physique plus importante par rapport à Théo Rochette qui occupait cette place auparavant. Sa capacité à garder la rondelle dans les bandes a visiblement convaincu Jan Cadieux de faire cette rocade.

Le flop: Bence Balisz (Hongrie, gardien)

En règle générale, le but n'est pas de «taper» sur le gardien lors d'une déroute comme celle-ci. Mais le deuxième gardien hongrois entré en cours de rencontre a deux buts sur la conscience en laissant filer la rondelle entre le poteau et sa jambière dans des angles absolument impossibles. Ce n'est évidemment pas simple de rentrer en jeu lorsque le score est de 6-0, mais il aurait pu faire meilleure impression.