L'équipe de Suisse a mis une valise à l'équipe de Hongrie et reste invaincue dans cette compétition (9-0). Roman Josi a écrit une page de l'histoire du Mondial avec un triplé en moins de cinq minutes.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les spectateurs de la Swiss Life Arena ne s'y sont pas trompés lors que Roman Josi a inscrit son troisième but du match. Ils ont vécu un moment d'histoire que certains ont célébré en lançant leurs casquettes sur la glace, comme le veut la tradition en NHL. Le capitaine de l'équipe de Suisse n'avait jamais inscrit de triplé en carrière. C'est désormais chose faite en marquant les 1-0, 2-0 et 3-0. Tout simplement.

Et ce coup du chapeau, il l'a fait avec la manière! Déjà parce que le 2-0 est un bijou incroyable. Mais surtout parce qu'il a marqué ses trois buts en moins de cinq minutes. 4'45'' pour être précis. Il s'agit du plus rapide hat trick de l'histoire des Mondiaux. Le fait qu'il soit réalisé par un défenseur rend ce record encore plus incroyable.

Il a fallu être patient

L'équipe de Suisse aurait pu vivre une rencontre un rien plus simple si la première action du match ne s'était pas terminée par un poteau. Attilio Biasca s'est retrouvé en position idéale sur un centre de Nico Hischier. Mais le joueur de Fribourg Gottéron, un des deux seuls attaquants muets depuis le tournoi (!), n'a trouvé que le cadre du but hongrois. La suite? Les Helvètes ont mis du temps à se montrer vraiment dangereux.

Roman Josi a allumé le casque du gardien Adam Vay (7e), tandis que Dominik Egli a vu sa grosse chance être bloquée proprement. Les 10'000 spectateurs de la Swiss Life Arena ont exulté une première fois lorsque Nino Niederreiter a marqué le 1-0 à la 14e. Mais le staff hongrois a demandé que les images soient examinées. Non pas pour admirer l'enchaînement impeccable du Grison, mais pour un éventuel hors-jeu. Et leur soupçon était correct. La réussite a donc été justement annulée.

Roman Josi prend les choses en main

Les hommes de Jan Cadieux ne voulaient manifestement pas retourner aux vestiaires avec un score nul et vierge. À la 19e, Roman Josi a décidé de prendre les choses en main. Après avoir hérité d'un puck de Ken Jäger à la ligne bleue, il s'est projeté vers l'avant et a été tromper le gardien hongrois entre les jambes (1-0). Ce but a permis à son équipe de passer une pause un peu plus tranquille avec cet avantage au score finalement mérité (14 tirs à 4).

C'est à nouveau par la canne de Roman Josi qu'est venu le deuxième but. Cette fois-ci, le capitaine de la sélection nationale a récupéré lui-même le puck avant d'enrhumer un défenseur. Il a ponctué sa superbe action par un tir précis (21e, 2-0). Et le 3-0 est tombé dans la foulée d'un tir surpuissant de la ligne bleue. Faites pleuvoir les casquettes!

Démonstration helvétique

Après une petite accalmie pour se remettre de ces émotions, Timo Meier a relancé la tornade suisse dès la 32e minute, en deux temps (4-0). Le 5-0 signé Denis Malgin après un joli travail préparatoire de Calvin Thürkauf a fini de dégoûter le gardien Adam Vay qui a cédé sa place à Bence Balisz. Mais cela n'a rien changé puisque les hommes de Jan Cadieux ont continué leur effort pour inscrire les 6-0 et 7-0 avant la deuxième pause. Ce sont Calvin Thürkauf et Sven Andrighetto qui ont marqué.

Lors de l'ultime période, la Nati a géré son effort sans trop en faire. Jan Cadieux, lui, a procédé à un ajustement en cours de match. Comme ce fut le cas contre l'Allemagne, Théo Rochette a perdu sa place avec Malgin et Andrighetto eu profit de Calvin Thürkauf. Nicolas Baechler, treizième attaquant, a terminé le match avec Nino Niederreiter et Christoph Bertschy.

Sur le 8-0 de Denis Malgin, Sven Andrighetto en a profité pour marquer son... cinquième point du match (1 but, 4 assists). Simon Knak a inscrit le 9-0 (56e). Leonardo Genoni a, pour sa part, réalisé un... 14e blanchissage en championnat du monde. Il était déjà le seul détenteur du record. Avec dix tirs cadrés, il faut dire que ses coéquipiers lui ont bien facilité la tâche.

L'équipe de Suisse va terminer son tour préliminaire mardi soir (20h20) avec une finale de groupe contre la Finlande. L'enjeu sera important puisque la première place de cette poule zurichoise sera déterminée à cette occasion.