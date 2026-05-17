Ces gens ont préféré le hockey à la messe

Ce dimanche, ils étaient 3881 spectateurs à la BCF Arena pour suivre le match de l'Italie et la Slovaquie. L'horaire, à 12h20, n'a pas empêché certains locaux de venir suivre cet affrontement dans ce Mondial.

Matthias Davet Journaliste Blick

«La messe, à cette heure-ci, c'est fini», s'exclame Leslie, assise derrière l'un des buts de la BCF Arena, à la première pause du match entre l'Italie et la Slovaquie. Celle qui porte un maillot du HC Sierre a-t-elle pu prendre la communion avant de se rendre à l'enceinte fribourgeoise? «Non, mais mon église est ici», se marre-t-elle en désignant la patinoire qui l'entoure.

Passionnée de hockey, la Valaisanne doit sacrément l'être pour passer son dimanche midi à regarder le premier des trois matches de la journée. «Je suis même obsédée», s'exclame-t-elle, n'hésitant pas à parler de son amour pour le HC Sierre. Mais également de celui de son compagnon, Erasme, pour Fribourg Gottéron. Les deux ont vécu une superbe année d'un point de vue de supporters et ont voulu prolonger la fête. «C'est la première fois que je vois un match en championnat du monde et c'est plaisant», se réjouit Leslie, son maillot floqué Dominik Volejnicek sur les épaules.

«Cool de découvrir de nouvelles nations»

Plus loin, c'est un chandail aux couleurs de l'équipe de Suisse que Déborah et Laetitia portent. Ces deux sœurs, nièces de l'ancien gardien Daniel Manzato, baignent forcément dans le hockey depuis leur plus tendre enfance. «On a déjà suivi tous les play-off de Gottéron et on s'est dit qu'on allait revenir», précise Déborah.

«On n'a pas réussi à obtenir des billets pour l'équipe de Suisse à Zurich, donc on se retrouve ici», révèlent-elles. Elles aussi ont acheté un pack qui leur permet d'assister à tous les matches de la journée, et pas question de tirer un trait sur cet Italie - Slovaquie. Surtout quand on vient de la Broye vaudoise, qui ne se situe pas si loin que ça de la BCF Arena.

«C'est cool de découvrir de nouvelles nations – on n'a pas du tout l'habitude de les suivre», ajoute Déborah. Sur la glace, il y a certains noms qui sont connus dans le championnat suisse, comme Tommaso De Luca (Ambri) ou Alessandro Segafredo (Zurich). Mais la plupart des visages sont nouveaux.

«Il faut changer notre rythme»

Au deuxième anneau de la patinoire fribourgeoise, ce groupe de six amis avec une chemise edelweiss vient forcément du canton. Samy est désigné porte-parole pour Blick. Dimanche à midi, ce n'est pas forcément l'horaire de prédilection de ceux venus de Romont. «Il y avait le comptoir hier soir et ce matin, c'était un peu compliqué», avoue Samy. Mais le groupe est au rendez-vous. À l'heure? «Oui… Enfin, on est arrivés à 12h23.» Aucun but n'a été raté.

Bières à la main, les amis savent aussi qu'ils doivent contenir leurs ardeurs. Le match du soir entre la Norvège et la Slovénie est loin. «Il faut changer notre rythme… mais heureusement que tu nous poses des questions à 13h et pas à 20h», pouffe Samy. L'éclat de rire du groupe confirme les propos du porte-parole.

Dans l'ensemble, les fans suisses interrogés ont apprécié cette expérience inhabituelle à la BCF Arena. Finalement, un seul supporter était mécontent de l'horaire. Ce jeune bébé slovaque, en train de dormir au début du troisième tiers. La berceuse jouée par le DJ et son passage au vidéotron ont au moins fait sourire les spectateurs. L'heure de la sieste n'attendait pas.