Jan Cadieux a tenté un coup de poker gagnant

L'équipe de Suisse s'est imposée face à la Lettonie (4-2) grâce, notamment, à un coup de dés tenté par son sélectionneur, Jan Cadieux. Il en raconte les coulisses.

Grégory Beaud Journaliste Blick

À la 38e minute, Damien Riat s'est retrouvé à la conclusion d'une action en supériorité numérique et initiée par les Zurichois Denis Malgin et Sven Andrighetto. Au moment de ce 2-1 pour l'équipe de Suisse, on est en droit de se demander ce que le capitaine du Lausanne HC faisait là. «Jan Cadieux a effectué un petit changement tactique», nous révèle le buteur décisif.

Il est vrai que les deux unités de power-play n'incluaient pas la présence de Damien Riat avec le binôme zurichois. Lors des deux premières périodes de power-play, les unités spéciales étaient les suivantes: Josi - Hischier - Meier - Malgin - Andrighetto et Kukan - Suter - Rochette - Riat - Niederreiter. «Mais je n'en étais pas content, a précisé Jan Cadieux. Entre celui de vendredi contre les États-Unis et les deux premiers face à la Lettonie, je voulais changer quelque chose.»

La décision s'est prise «à la volée». Le sélectionneur national précise: «Juste avant qu'ils sautent sur la glace, j'ai décidé de mélanger les choses et j'ai été satisfait de la réaction.» C'est donc finalement Damien Riat qui a pris place sur la ligne avec Josi, Malgin, Suter et Andrighetto. «Il n'y avait rien de prémédité, précise l'ancien coach de Genève-Servette. Les joueurs ne savaient pas ce que nous allions faire, mais j'ai discuté avec Marcel Jenni qui s'occupe du power-play. On était les deux insatisfaits de ce que nous avions vu jusqu'à cet instant.»

Et le résultat ne s'est pas fait attendre avec un but immédiat pour valider la décision du staff. «Ce soir, ça a payé, rigole Jan Cadieux. Il y a des soirs où ça ne marche pas. C'est la beauté du sport et de notre travail.» Est-il un entraîneur qui prend beaucoup de décisions au feeling? «On peut dire le mot feeling, oui. Ce sont des choses que l'on voit depuis le banc et on essaie de s'adapter à la manière dont joue l'équipe.»

Damien Riat, le caméléon

L'entraîneur a décidé de brasser ses lignes, certes. Mais quid des joueurs? Avec le Lausanne HC, Damien Riat a pour habitude de se positionner à droite du gardien pour un tir sur réception diabolique. C'était d'ailleurs le cas depuis le début du tournoi. Son but, pourtant, il l'a marqué depuis le slot, juste devant le gardien. «J'ai l'habitude d'évoluer dans les deux positions, nous a-t-il précisé après la victoire. C'est vrai qu'avec Lausanne, je joue beaucoup à droite du gardien. Mais en Suisse, j'ai souvent été devant le gardien. Je l'avais déjà fait et je n'ai donc pas été surpris. Et je suis surtout content que cela ait fonctionné.»

Ce dimanche, l'équipe de Suisse va probablement effectuer un entraînement optionnel. «Après deux jours chargés mentalement, c'est bien de se reposer, précise Jan Cadieux. Ceux qui veulent aller sur la glace pourront, les autres iront en salle de force. Mais c'est important d'avoir des plages de régénération.» Damien Riat s'attend également à des séances de vidéo. Pour valider sa place sur le premier power-play? Cela peut dépendre du feeling de Jan Cadieux.