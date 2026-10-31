Cinq mois après le Mondial de hockey, Fribourg dresse un bilan très positif de l’événement. Entre affluence record, hausse des nuitées et finances maîtrisées, le canton estime avoir durablement profité de la compétition.

ATS Agence télégraphique suisse

Cinq mois après le championnat du monde de hockey sur glace en Suisse, l'Association Fribourg 2026 et ses partenaires dressent un nouveau bilan «très positif» de l'événement international. Ce dernier a «pleinement contribué au rayonnement du canton de Fribourg».

L'association a profité de la tenue ces jours du Comptoir gruérien, à Bulle, pour revenir lundi soir sur l'impact favorable de la manifestation. Le Mondial a attiré 167'000 spectateurs en 30 matches à la BCF Arena, la patinoire de Fribourg, des milliers de visiteurs dans le canton et des retombées touristiques significatives.

Au-delà du succès populaire, l'événement laisse un héritage durable pour la région. L'association a veillé aussi à maîtriser ses coûts. Alors que le budget présenté au Grand Conseil en 2023 s'élevait à 7,7 millions de francs, les charges et les recettes ont été réduites d'environ 2 millions, pour atteindre 5,7 millions de francs.

Vers un petit bénéfice

Si certains éléments financiers, notamment liés aux infrastructures, restent à finaliser, l'association prévoit de boucler ses comptes avec un «léger bénéfice». La clôture définitive est attendue d'ici à la fin de l'année en cours, ont indiqué les intervenants, dont le conseiller d'Etat Romain Collaud, chargé du sport.

Le modèle de collaboration développé à Fribourg, réunissant collectivités publiques, monde sportif et partenaires économiques, constitue également «une réussite et une expérience précieuse». L'un des objectifs majeurs de Fribourg 2026 était de permettre à l'ensemble de la population de participer à la «fête du hockey».

Ainsi, 10'000 écoliers fribourgeois ont pu assister à une rencontre pour 6 francs, transports publics compris. Au centre-ville, le Fribourg Welcome Spot a accueilli 10'000 visiteurs, mettant en valeur les acteurs locaux, les innovations et les différentes facettes du canton, décrit le communiqué de l'association.

Expérience précieuse

Côté hébergement, le championnat du monde, organisé conjointement avec Zurich, la cité des bords de la Limmat accueillant en plus le dernier carré des 16 équipes inscrites, a dynamisé la fréquentation. En mai 2026, le canton a enregistré 55'444 nuitées hôtelières (+13,4% par rapport à mai 2025), dont 21'458 en Sarine (+33,8%).

La provenance des hôtes illustre l'influence de l'événement, avec une forte hausse de la clientèle tchèque, slovaque et slovène, a précisé l'Association Fribourg 2026. La parahôtellerie a suivi, avec un bond de 28,5% de nuitées sur Airbnb et de près de 20% supplémentaires dans les campings fribourgeois.

Au-delà, le Mondial de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a permis à Fribourg d'acquérir une «expérience précieuse» en matière de grandes manifestations internationales, ont conclu les intervenants. La Suisse accueillera d'ailleurs le même championnat en 2028, mais dans sa version féminine.