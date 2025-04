Un jeune de 16 ans est la star de notre équipe nationale M18

1/5 L'entraîneur de l'équipe nationale M18, Fabio Schumacher, s'attend à une tâche difficile lors des championnats du monde. Photo: Pius Koller

Marcel Allemann

Il faut remonter à dix ans pour retrouver le dernier exploit de l’équipe nationale suisse M18. En 2015, lors des Championnats du monde organisés à domicile, à Zoug et Lucerne, la Suisse avait atteint les demi-finales et frôlé une médaille. Les stars de l’époque? Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Denis Malgin, Calvin Thürkauf et Damien Riat.

Des joueurs de ce calibre manqueront à l’actuelle équipe M18 engagée aux Championnats du monde qui débutent mercredi à Frisco (Texas). La génération 2007, sur laquelle repose cette campagne, n’est pas considérée comme la plus prometteuse en Suisse. À cela s’ajoute l’absence notable de Lars Steiner (17 ans), l’espoir offensif de Davos, actuellement engagé dans les playoffs de la ligue junior canadienne (QMJHL) avec les Rouyn-Noranda Huskies.

Un prodige de 16 ans en tête d’affiche

C’est donc un joueur né en 2009 qui incarne la figure de proue de cette sélection: Jonah Neuenschwander (16 ans), révélation du HC Bienne cette saison. À seulement 15 ans, il a disputé 15 matches de National League et a déjà représenté la Suisse au Mondial M20. Un nouveau grand tournoi s’annonce pour le jeune attaquant, dont l’influence sur le jeu devrait être encore plus marquée.

Outre Neuenschwander, seuls trois défenseurs – Gaël Haas (18 ans, Lausanne, 13 matchs), Guus van der Kaaij (18 ans, Davos, 7 matchs), Dorian Moret (18 ans, Zoug, 1 match) – ainsi que l’attaquant Manuel von Rohr (17 ans, Bienne, 2 matchs) ont goûté à l’élite suisse. Un autre nom à suivre: Finn Bichsel (17 ans), défenseur du HC Bienne en U20 élite. Il est le frère cadet du footballeur Joel Bichsel (23 ans, Sarrebruck) et du défenseur NHL Lian Bichsel (20 ans, Dallas). Ce dernier est toutefois exclu de la sélection nationale jusqu’en 2026, pour avoir décliné plusieurs convocations en équipe M20. Finn, lui, porte fièrement la croix suisse.

Un match décisif face à l’Allemagne

Cette saison, la sélection M18 a connu de grandes difficultés: 18 défaites en 19 matches amicaux. La seule victoire? Un spectaculaire 8-6 contre l’Allemagne en décembre. C’est d’ailleurs contre ce même adversaire que la Suisse disputera son match clé en fin de phase de groupes, le 27 avril. Avant cela, elle affrontera la Suède (23 avril), les États-Unis (25 avril) et la République tchèque (26 avril). Des adversaires a priori hors de portée.

En cas de succès contre l’Allemagne, la Suisse pourrait décrocher son billet pour les quarts de finale et éviter le match de relégation – qui l’opposerait probablement à la Slovaquie, la Lettonie ou la Norvège. Mais attention: l’équipe allemande sera bien plus forte que lors du test de décembre. Leurs trois meilleurs éléments – Carlos Händel (18 ans), David Lewandowski (18 ans) et Maxim Schäfer (17 ans) – étaient alors absents, retenus avec l’équipe M20 pour le Mondial à Ottawa. Côté suisse, seul Jonah Neuenschwander faisait partie de cette aventure.