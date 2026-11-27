Rappelé sur la glace par son public après la victoire du HC Ajoie, Ville Peltonen a vécu une première. Un moment fort que l'entraîneur finlandais a tenu à partager avec ses assistants Samuel Tilkanen et Petteri Nummelin.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ville Peltonen n'est pas du genre à courir après la lumière. Certains supporters ajoulots le lui reprochaient même gentiment: le Finlandais ne viendrait jamais les saluer, toujours un peu en retrait, dans l'ombre. Après la victoire dans le derby face à Bienne, le public n'a pas attendu qu'il fasse le premier pas. Il l'a appelé. Dans le couloir des vestiaires, gêné, il a tout de même accepté de pointer le bout de son nez pour revenir sur la glace.

Le contexte n'avait pourtant rien d'anodin. Il y avait du bruit autour de cette rencontre. La pesante «affaire Carr» y était pour beaucoup. Ville Peltonen l'admet, même s'il a essayé de ne pas trop s'en préoccuper. «On n'a pas très bien commencé. Il y avait peut-être un peu d'anxiété, de nervosité, reconnaît-il. Mais les deux équipes voulaient simplement gagner et ça a été un match propre. Les arbitres ont bien géré les choses, aussi.» La délivrance n'en a été que plus forte.

Après la victoire, les tribunes ont réclamé l'entraîneur. Un rappel comme on en réserve d'habitude aux héros du soir. «Ça me fait chaud au cœur, c'est certain, confie-t-il, encore ému. C'était la première fois que je vivais ça ici.»

Encore fallait-il que quelqu'un le prévienne. «Oui, oui, on est venu me chercher», sourit-il, cherchant un instant le bon mot avant de désigner Patrick, le team manager. «Ils me l'ont demandé gentiment, alors je ne pouvais pas refuser (sourire).»

«Pas l'affaire d'un seul homme»

Peltonen a dit oui. Mais pas question d'y aller seul. Il a embarqué ses assistants Samuel Tilkanen et Petteri Nummelin avec lui. «Bien sûr que c'était ma décision, assure-t-il. Ce n'est pas l'affaire d'un seul homme. C'est un très gros travail d'équipe. Je suis content d'avoir réussi à attirer les autres coaches sur la glace. On fait ça ensemble et ils font un très bon travail.» Il regrette même une absence, celle du préparateur physique. «Lui aussi aurait dû être là. Il était peut-être déjà à la salle de musculation avec quelques joueurs», glisse-t-il en pensant aux blessés.

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Le geste en dit long sur le personnage. Car même au centre de l'attention, le Finlandais renvoie la lumière vers ceux qui jouent. «Au final, le hockey est une affaire de joueurs, insiste-t-il. Il faut avoir du respect pour tous ceux qui vont sur la glace, mettent le casque et patinent. D'abord, c'est dangereux. Il faut être vraiment prêt. Avec le talent et l'intensité qu'il y a aujourd'hui dans cette ligue, ce sont eux qui méritent toute l'attention. Nous, on est là pour les soutenir.»

Un nouveau départ

Ce rappel vient également appuyer ce qui est en train de se passer en Ajoie. Pour un club longtemps abonné à la dernière place, son arrivée a marqué un virage. «J'ai l'impression que c'est un nouveau départ, d'une certaine manière, pour moi mais aussi pour le club, explique-t-il. On peut donner des opportunités à des joueurs qui n'en avaient peut-être pas ailleurs, et certains ont vraiment répondu présent.»

L'entraîneur a aussi appris à connaître la région. Ici, le hockey est sur toutes les lèvres et, quand il traverse la vieille ville de Porrentruy, on le reconnaît, lui comme ses joueurs. «Ce n'est pas comme ça partout, souligne-t-il. C'est un peu unique et il faut en être reconnaissant.» Sans oublier les avantages d'une petite ville pour travailler: peu de choses viennent casser la routine, et les journées d'entraînement intenses sont précieuses. «C'est là qu'on construit la confiance au quotidien.»

Contacté après que le club a procédé à d'importants changements, Ville Peltonen avait été intrigué par le projet qu'on lui avait présenté. Il salue d'ailleurs le soutien du directeur sportif Julien Vauclair. Fallait-il du courage pour reprendre une équipe habituée à fermer la marche? Le Finlandais répond par une philosophie de vie. «Si tu vis avec courage, tu peux toujours accepter les choix que tu as faits. Il n'y a pas de regrets quand on vit avec courage.»

Ce soir-là, le public de Porrentruy ne s'y est pas trompé. Et Ville Peltonen est devenu un des leurs. «C'était la première fois», admet-il modestement après avoir fait une jolie révérence devant le virage de fans du HCA.