Le Lausanne HC remporte un derby fou contre Genève

Le Lausanne HC a remporté le premier derby lémanique de la saison en s'imposant après les tirs aux buts contre Genève (6-5 Tab). Les Vaudois sont revenus de nulle part en toute fin de match

Grégory Beaud Journaliste Blick

Au lendemain de sa déroute à Porrentruy (défaite 3-0), Lausanne a entamé son derby lémanique de la bonne manière. Offensifs et agressifs, les Vaudois ont immédiatement mis Genève-Servette sous pression. Problème? Une erreur de Kevin Pasche, suivie d'une collision avec Basile Sansonnens, a offert l'ouverture du score aux Aigles par l'intermédiaire de Simas Ignatavicius (6e, 0-1).

Ce faux pas n'a pas franchement déstabilisé le LHC puisque, sur un rebond, Axel Simic a pu égaliser quatre minutes plus tard (10e, 1-1). Un score de parité qui n'a toutefois pas tenu longtemps. Un engagement proprement gagné en zone offensive par Matthew Verboon a permis à Roger Karrer d'armer un tir de la ligne bleue. Là encore, Kevin Pasche n'a pas paru à son avantage (13e, 1-2). Là encore, l'égalisation n'a pas tardé et c'est à nouveau un rebond qui a permis aux joueurs locaux de revenir par Stefan Rüegsegger (14e, 2-2).

La charge de Jesse Puljujärvi

Trente secondes après ce quatrième but, la rencontre a pris une autre tournure. Déjà très engagé physiquement, ce derby a vu Jesse Puljujärvi «choper» Erik Brännström à la tête. Le défenseur suédois a rejoint le vestiaire après ce coup, tout comme le Finlandais. Mais pas pour les mêmes raisons, puisque le meilleur compteur du GSHC a logiquement écopé d'une pénalité de match.

Pire pour les Genevois: alors que Lausanne évoluait déjà avec un homme de plus sur la glace, Jan Rutta a été à son tour pénalisé pour un coup de crosse. À trois durant deux minutes pleines, les Genevois ont tenu bon autour d'un Stéphane Charlin qui n'a jamais été mis hors de position. Paradoxalement, c'est ce moment chaud qui a eu le don de lancer le match des Grenat...

Un break en deux minutes

La pause a eu le don de calmer tout le monde après cette première période pour le moins agitée. Il a fallu attendre la 33e minute pour voir Matthew Verboon inscrire le 2-3 entre les jambes de Kevin Pasche. Là encore, il y avait probablement mieux à faire pour le dernier rempart. Deux minutes plus tard, un contre parfaitement mené par Sakari Manninen a vu Dave Sutter se présenter seul face au but du LHC. Tel un attaquant (qu'il n'est pas), le No 77 a logé le puck sous la barre transversale (35e, 2-4), forçant Geoff Ward à prendre un temps mort. Cette période intermédiaire s'est finalement terminée sur un différentiel de tirs incroyable puisque le GSHC a tiré treize fois au but contre... trois pour le LHC.

L'ultime période a fait passer les fans par tous les états d'âme. Genève pensait maîtriser son sujet malgré un tir sur le poteau d'Erik Brännström à la 49e minute et un nouveau power-play qui n'a rien donné pour les Lions. Surtout qu'à la 56e, Simon Le Coultre pensait avoir classé à l'affaire (2-5). Le 3-5 de Curtis Lazar (57e) a ressuscité les espoirs lausannois. Surtout que ce but a été suivi quelques instants plus tard par le 4-5 d'Ahti Oksanen (58e). Et dans un moment de folie, Drake Caggiula a même pu égaliser (59e). C'est finalement Lausanne qui s'est imposé grâce à un tir au but décisif d'Erik Brännström.

Au classement, les Grenat consolident leur deuxième place avec désormais 13 points au compteur. Avec 8 points en sept matches, le constat est un poil moins réjouissant pour Lausanne, mais aurait pu être bien pire sans ce retour inespéré. Vendredi, Bienne se déplacera à la Vaudoise aréna avant un déplacement périlleux à Zurich le lendemain. Cette fin de match folle va-t-elle lancer la saison vaudoise?