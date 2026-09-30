Geoff Ward n'était évidemment pas satisfait de la défaite 3-0 à Porrentruy contre. Mais le coach du Lausanne HC a tout de même vu des choses positives avant de recevoir Genève ce mercredi soir.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avons-nous vu ce soir les limites de ton équipe, en tout cas offensivement?

Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Nous avons tiré 43 fois au but. J'ai trouvé que leur gardien avait réalisé de gros arrêts.

Hormis la deuxième période qui a été très solide malgré le score, vous n'avez tout de même pas généré énormément d'actions nettes. Cette défaite est-elle inquiétante?

Non. Nous avons eu nos occasions à cinq contre cinq. Nous avons perdu la bataille des unités spéciales et nous devons commencer à la gagner. Nous encaissons deux buts en infériorité numérique et nous n'en marquons aucun en supériorité. C'est un facteur important. La saison passée à la même période, nous gagnions beaucoup de matches grâce au power-play, parce que nous marquions deux buts par soir en supériorité. En ce moment, c'est beaucoup plus compliqué, car la tendance s'est inversée.

En fin de deuxième période, il y a cette pénalité de Damien Riat , puis le 2-0 tombe. Le match n'est pas terminé, mais la situation devient très compliquée.

Nous devons mieux gérer le temps et le score. Sur le premier but, il y a une pénalité pour surnombre. Ça ne devrait pas arriver. C'est un mauvais moment pour prendre une pénalité. Ensuite, nous avons un power-play et nous perdons Brännström pour dix minutes parce qu'il s'accroche avec un joueur sur le banc. À 2-0, on a besoin d'un joueur comme lui sur la glace. En ce moment, nous faisons des choses qui nous pénalisent, mais je pense que c'est parce que les gars veulent faire bouger les choses. Parfois, il faut simplement garder un peu plus le contrôle de ses émotions. Sur de longues séquences, nous avons mieux joué ce soir qu'à Davos. Nous devons comprendre que l'équipe la plus importante est celle qui est sur la glace. Tant que nous n'aurons pas récupéré nos blessés, ce sont ces gars-là qui doivent aller batailler. Nous continuons de travailler avec eux.

Ces pénalités, c'est de la frustration?

Il y a probablement un peu de frustration, oui. Mais dans le cas de Damien Riat qui prend deux minutes, c'est aussi le capitaine qui essaie de prendre ses responsabilités et peut-être de montrer quelque chose à son équipe. Il faut donc être prudent avec cette situation. Concernant Brännström, je ne sais pas ce qui a été dit sur le banc pour provoquer cette réaction. Mais c'est clair, on ne peut pas perdre un joueur comme lui dans une telle situation.

C'est une semaine importante, avec quatre matches en peu de temps. Comment gérer un programme aussi chargé?

Comme toujours, un match à la fois. Nous allons tirer de la rencontre de ce soir ce dont nous avons besoin, nous préparer pour demain, puis nous verrons où nous en sommes. Nous ne pouvons pas regarder trop loin. Il faut avancer jour après jour, match après match. Pour l'instant, nous devons être prêts à livrer un bon match à domicile demain.