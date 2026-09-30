Le Lausannois Erik Brännström a vécu un derby lémanique mouvementé

Chargé à la tête lors du premier tiers-temps, Erik Brännström aurait pu finir plus mal ce premier derby lémanique de la saison. Le défenseur du Lausanne HC a ponctué une soirée folle par un tir au but décisif. Renversant.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il fallait avoir le cœur bien accroché pour ce premier derby entre le Lausanne HC et Genève-Servette! Alors que les Vaudois étaient menés 2-5 à moins de cinq minutes de la sirène finale, ils ont marqué un, puis deux et enfin trois buts pour revenir à 5-5. C'est finalement Erik Brännström qui a donné le point bonus aux Vaudois lors des tirs aux buts. Mais bien avant d'avoir les étoiles dans les yeux au moment de l'interview, le Suédois les a vues.

Peu avant le quart d'heure de jeu, l'arrière a frappé un mur. Ou plutôt, un mur est venu le frapper. Alors qu'il voulait récupérer un puck dans l'arrondi, il a été percuté violemment à la tête par le Finlandais Jesse Puljujärvi. Ce dernier, meilleur compteur et meilleur buteur du GSHC, a été renvoyé prématurément sous la douche. Brännström, lui, a filé aux vestiaires, faisant craindre le pire aux supporters lausannois. «Plus de peur que de mal, rassure-t-il en fin de soirée. Ce n'était pas vraiment un angle mort, mais il arrivait de derrière un autre joueur et je ne l'ai vu qu'au dernier moment. Je sais que je dois aussi être plus malin dans ces situations. Cela aurait pu être pire.»

Un retour de nulle part

Après cette scène malheureuse, l'arrière a pu rapidement revenir au jeu. Dans une équipe qui peine offensivement, ce retour était plus qu'important. Il n'a pas pu empêcher son équipe d'être menée 2-5 à moins de dix minutes de la sirène finale. «Mais nous avons une chance folle, précise-t-il. Nos fans nous soutiennent dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est un honneur de pouvoir jouer ici. J'adore ça! Et de les sentir toujours derrière nous malgré ce score, cela nous a boosté. Quand on a marqué le troisième but, tout le monde a commencé à y croire un peu plus et le public s'y est mis. On s'est nourris de l'énergie des tribunes.»

Et les Lausannois sont finalement revenus à 5-5 dans une ambiance indescriptible. «C'est une grosse victoire qui prouve notre caractère, poursuit-il. Revenir avec trois buts dans les trois dernières minutes et demie, c'est vraiment un bon signal pour la suite.»

Chouchou du public

Et comme si la soirée n'était pas suffisamment mouvementée, c'est lors des tirs aux buts qu'elle s'est décidée. Un seul des dix tireurs a marqué son essai: Erik Brännström évidemment. «Cela m'est déjà arrivé en carrière d'être dans cette situation, ce souvient celui qui a été le tout dernier tireur envoyé tenter sa chance. Quand tu as la chance d'offrir la victoire à ton équipe, c'est forcément un moment particulier.»

Cette victoire inespérée – petite pensée pour les nombreux fans ayant quitté les gradins à 2-5 – a permis au Suédois de tester sa cote de popularité auprès des fans. S'il avait un quelconque doute, il peut être rassuré après ce mercredi soir. Il n'a certes pas été désigné homme du match, mais il a tout de même été rappelé à plusieurs reprises par le kop. «C'est un super sentiment quand tu entends ton nom descendre des tribunes, apprécie-t-il. Cela te donne beaucoup d'énergie pour la suite.» Prochain bain de foule vendredi contre Bienne à la Vaudoise aréna? «Je ne dis pas non», rigole-t-il.