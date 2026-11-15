Le Championnat du monde M20 au Canada se passera de la Russie en décembre. L'IIHF confirme l'exclusion suite au refus du Canada de délivrer des visas à l'équipe russe.

La Russie n'ira pas au Canada pour le Mondial M20

La Russie n'ira pas au Canada pour le Mondial M20

ATS Agence télégraphique suisse

C'est désormais officiel: le Championnat du monde M20 au Canada en fin d'année se déroulera sans la Russie. L'IIHF l'a annoncé dimanche.

«L'IIHF confirme que l'équipe de Russie M20 ne pourra pas participer au Championnat du monde en raison de la position officiellement communiquée par le gouvernement canadien et des restrictions annoncées», peut-on lire dans le communiqué.

Le Canada, en tant qu’hôte du Mondial M20, avait annoncé qu’il ne délivrerait pas de visas à la sélection russe. Plusieurs nations, dont la Suisse, avaient par ailleurs annoncé qu’elles ne joueraient pas contre la Russie. La fédération internationale a indiqué que le Canada resterait l’hôte du tournoi.

Le débat a été déclenché par une décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a décidé fin octobre de lever la suspension des équipes russes de hockey sur glace malgré la poursuite de la guerre d'agression contre l'Ukraine. On ignore encore quelles seront les conséquences de cette décision du TAS sur le Mondial 2027 en Allemagne.

Le gouvernement allemand estime qu’il serait «impossible» d’organiser cette compétition si la Russie y participait. Plusieurs pays, à l’instar de la Finlande, championne du monde en titre, ne souhaitent pas affronter les Russes.