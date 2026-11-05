L'équipe de Suisse a commencé sa saison par une défaite jeudi lors de la première étape de l'Euro Hockey Tour. La troupe de Jan Cadieux s'est inclinée 3-1 devant la Finlande à Helsinki.

La Nati s'incline en Finlande pour sa première de l'hiver

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ATS Agence télégraphique suisse

Cinq mois et quelques après la cruelle défaite face aux Finlandais en finale du Mondial à Zurich (1-0 après prolongation), les Suisses n'ont pas obtenu leur revanche. Meilleurs à 5 contre 5, les Nordiques ont également su profiter des erreurs de certains néophytes.

L'ouverture du score est d'ailleurs tombée sur une mauvaise passe latérale de Maximilian Streule. Le défenseur de Fribourg, qui faisait ses débuts en équipe nationale, a «raté» Dominik Egli et le puck a atterri dans la canne de Roby Järventie. Le meilleur compteur d'Ambri ne s'est pas fait prier pour tromper Sandro Aeschlimann.

Le gardien de Davos a globalement assuré devant le filet helvétique, mais il quand même dû capituler une deuxième fois à la mi-match. Axel Rindell a marqué le 2-0 après une longue présence finlandaise dans le camp suisse (31e).

Rodwin Dionicio trouve la faille

La sélection de Jan Cadieux a toutefois réduit la marque trois minutes plus tard via Rodwin Dionicio. Le joueur de Berne a hérité du puck dans l'axe après une mauvaise relance finlandaise et a transpercé Kari Piiroinen.

Les Suisses n'ont pas réussi à recoller au score dans le troisième tiers-temps, malgré une forte pression imprimée en toute fin de match. C'est plutôt Järventie qui s'est offert un doublé sur la sirène alors que Dionicio venait d'être envoyé sur le banc.

La Suisse jouera encore deux matches ce week-end lors de cette première étape de l'Euro Hockey Tour. Elle affrontera la Suède samedi et la Tchéquie dimanche, deux matches prévus à 13h30.