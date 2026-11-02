La Finlande se dit prête à renoncer à l'organisation du Mondial juniors

La ville finlandaise de Turku a annoncé lundi qu'elle renoncerait à organiser le Mondial juniors en 2028 si la Russie y participe. Ce choix fait suite à la récente décision du Tribunal arbitral du sport.

ATS Agence télégraphique suisse

«Tant que la Russie mène une guerre d'agression en Ukraine, nous ne pouvons pas accepter que l'équipe nationale russe joue à Turku», a souligné la maire, Piia Elo, citée dans un communiqué de la municipalité. La Finlande compte parmi les principaux soutiens à l'Ukraine.

La Russie est bannie des compétitions de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) depuis son invasion de l'Ukraine en février 2022. Mais le TAS a ordonné le 30 octobre la réintégration immédiate de la Russie, à la suite d'un appel de la Fédération russe de hockey sur glace.