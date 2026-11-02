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La Russie n'est pas la bienvenue
La Finlande se dit prête à renoncer à l'organisation du Mondial juniors

La ville finlandaise de Turku a annoncé lundi qu'elle renoncerait à organiser le Mondial juniors en 2028 si la Russie y participe. Ce choix fait suite à la récente décision du Tribunal arbitral du sport.
Publié: il y a 4 minutes
La Russie n'est pas la bienvenue à la patinoire de Turku.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

«Tant que la Russie mène une guerre d'agression en Ukraine, nous ne pouvons pas accepter que l'équipe nationale russe joue à Turku», a souligné la maire, Piia Elo, citée dans un communiqué de la municipalité. La Finlande compte parmi les principaux soutiens à l'Ukraine.

La Russie est bannie des compétitions de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) depuis son invasion de l'Ukraine en février 2022. Mais le TAS a ordonné le 30 octobre la réintégration immédiate de la Russie, à la suite d'un appel de la Fédération russe de hockey sur glace.

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