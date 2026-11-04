L'entraîneur de la Nati Jan Cadieux donne à six nouveaux joueurs la chance de se montrer lors de la Nocco Cup à Helsinki, le premier tournoi de cette saison sur l'Euro Hockey Tour. Blick vous les présente.

Marcel Allemann

Jan Schwendeler (22 ans, défenseur, ZSC Lions): Dans une publicité diffusée à la Swiss Life Arena, il fait la promotion de la saucisse vendue à la patinoire en la dégustant depuis le banc des pénalités. «J’aime les saucisses, et celle-ci est vraiment excellente», avait-il déclaré il y a un an. Originaire de Suisse centrale et d’ascendance slovaque, il a été formé à Zoug. En 2023, il a obtenu sa maturité au lycée sportif d’Engelberg dans le cadre du programme de l’EVZ Academy. Il a ensuite rejoint le ZSC. Depuis la saison dernière, ce défenseur calme et fiable est devenu un titulaire indiscutable.

Maximilian Streule (23 ans, défenseur, Fribourg): Défenseur combatif de Gottéron et élément important de l’équipe championne, il est originaire de Wallisellen, dans le canton de Zurich, et a été formé au sein de l’organisation des ZSC Lions. Parallèlement à sa carrière sportive, il a suivi une voie inhabituelle pour un jeune hockeyeur: une formation d'agent d'exploitation auprès de la police cantonale zurichoise. Après deux années passées à l’étranger, il a rejoint Fribourg en 2023, où il s’est rapidement imposé. Le hockey est une affaire de famille chez les Streule: sa sœur Aina (18 ans) a elle aussi fait ses débuts à Fribourg cette saison, tandis que ses frères Fynn (21 ans), Nathanael (24 ans) et Yanick (26 ans) évoluent ou ont évolué au niveau amateur ou chez les juniors.

Mats Alge (23 ans, attaquant, Berne): Originaire d’Uznach, dans le canton de Saint-Gall, il a fait ses débuts au SCRJ Lakers avant de rejoindre Zoug chez les juniors. Il y a effectué un apprentissage de commerce dans le cadre du programme de formation de l’EVZ Academy. L’ailier est ensuite retourné à Rapperswil avant d’être recruté par le CP Berne en 2025. Surnommé «Michi», Mats Alge vient d’une famille de sportifs: ses parents, Dani et Marina, sont tous deux professeurs d’éducation physique. Ce jeune international se débrouille également très bien au tennis et au padel.

Dario Allenspach (24 ans, attaquant, SCL Tigers): Originaire d’Appenzell, il a grandi à Herisau et, après un passage par Rapperswil, a intégré la filière de formation de l’EVZ. Il y a effectué son apprentissage à l’Academy en même temps que Mats Alge. Faute de temps de jeu suffisant à Zoug, Dario Allenspach a rejoint les SCL Tigers en 2024. Il a ensuite franchi un cap dans l’Emmental, au point que Lugano s’est assuré ses services pour la saison prochaine. Son père, Stefan, a gardé les buts du SC Herisau dans trois catégories différentes: LNA, LNB et 1re Ligue. Son frère Flavio a lui aussi évolué comme gardien, avant de prendre sa retraite.

Keanu Derungs (24 ans, attaquant, Kloten): Il est le fils de Thomas Derungs, ancien défenseur du HC Davos, de Coire et du Grasshopper Club Zurich notamment, aujourd’hui responsable de la formation des entraîneurs au sein de la Fédération suisse de hockey sur glace. Son frère Ian évolue comme attaquant à Thurgovie, tandis que l’agent de joueurs André Rufener est leur oncle. Keanu Derungs, qui aime jouer de la guitare pendant son temps libre, a passé trois ans en Ecosse durant sa jeunesse, puis a brièvement évolué au GSHC avant de s'engager à Kloten. Son prénom n’est d’ailleurs pas un hommage à Keanu Reeves, la star de «Matrix»: ses parents avaient simplement été séduits par ce prénom hawaïen signifiant «brise fraîche».

Jamiro Reber (20 ans, attaquant, Fribourg): Son père, Jörg Reber, avait dû attendre l’âge de 36 ans pour faire ses débuts en équipe nationale, avec trois sélections en fin de carrière. Son fils y arrive bien plus tôt: il est non seulement le plus jeune des six nouveaux venus, mais aussi le benjamin de toute la sélection actuelle. Jamiro Reber a grandi à Walkringen, dans le canton de Berne, et a pratiqué le football, le unihockey et le hockey sur glace jusqu’à environ 12 ans. A 17 ans, il a quitté les juniors des SCL Tigers et, un an plus tard, s’est imposé comme titulaire au HV71. Parti vivre seul en Suède très jeune, il estime que cette expérience l’a fait mûrir. La saison dernière, Fribourg l’a fait revenir en Suisse et, à seulement 19 ans, il a remporté son premier titre de champion.