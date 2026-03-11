Un match dans le match entre Heinz Ehlers et Christian Dubé

Le play-in opposant le CP Berne et le HC Bienne est également un duel entre Heinz Ehlers et Christian Dubé. L'un a la réputation d'être un spécialiste des séries éliminatoires, l'autre a été viré à cause d'elles

Marcel Allemann

Travailler sous la houlette de Heinz Ehlers n'est pas chose aisée. C'est en tout cas la réputation que traîne l'entraîneur de 60 ans. Même les joueurs les plus créatifs doivent travailler très dur physiquement tout au long de la saison régulière, en dépit de leurs qualités. Mais tous ces efforts finissent souvent par payer.

En deuxième division, la troupe dirigée par Heinz Ehlers a, à chaque fois, remporté ses séries éliminatoires. Bienne (2008), Langenthal (2012) et Viège (2025) peuvent en témoigner: ces trois équipes ont soulevé le titre de champion de Swiss League. CEO du club haut-valaisan, Sébastien Pico est bien placé pour parler de la «méthode Ehlers».

«Il accorde beaucoup d'importance à la rigueur défensive et aux automatismes qui fonctionnent pendant les séries. Si les joueurs y croient, la maison tient. Nous étions convaincus d'avoir le meilleur entraîneur sur le banc pour les play-off. Les faits nous ont donné raison», explique Sébastien Pico. Il est donc persuadé que le Danois, grâce à ses principes tactiques, mènera le CP Berne sur le toit de la Suisse.

Un duel contre Dubé

Mais avant de penser au titre national, il faudra d'abord se sortir du play-in. Heinz Ehlers et le CP Berne auront toutefois fort à faire contre le HC Bienne, désormais dirigé par Christian Dubé. Ce dernier n'a jamais réussi à remporter le titre national lors des cinq années qu'il a passées en tant qu'entraîneur de Fribourg Gottéron (2019-2024). Son équipe s'était avérée redoutable en saison régulière, mais à la peine durant les play-off. Il n'a remporté que deux des six séries éliminatoires qu'il a dirigées. Ce qui lui a valu d'être remercié au terme de l'exercice 2023/24. On lui a notamment reproché ses lacunes tactiques dans ces confrontations directes.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Christian Dubé a eu près de deux ans pour réfléchir à ses erreurs et se perfectionner. Le Canado-Suisse a été engagé le 21 janvier dernier pour succéder à Martin Filander sur le banc du HC Bienne. Avec succès.

Un changement bénéfique

L'entraîneur de 48 ans a redonné une âme aux Seelandais. Malgré une situation compromise, le HCB a réussi à arracher son billet pour le play-in. Dubé a eu une grande influence sur le jeu et les résultats de son équipe. Bien plus que Heinz Ehlers à Berne, lui qui a succédé à Jussi Tapola à la tête des Ours en octobre dernier.

«Les deux ou trois dernières années n'ont pas été très réjouissantes à Bienne. Nous n'avons jamais vraiment trouvé nos marques, tout le monde n'était pas satisfait du système et d'autres aspects du fonctionnement du groupe. Dans ces conditions, il est difficile d'obtenir de bons résultats. Le changement d'entraîneur s'est avéré bénéfique, l'ambiance dans le vestiaire est beaucoup plus positive qu'avant et cela se ressent évidemment sur la glace», résume Gaëtan Haas, capitaine du HCB.

Le derby bernois, qui débute jeudi dans le Seeland, s'annonce palpitant. Entre les deux entraîneurs, un véritable match dans le match. Deux personnages et deux philosophies de jeu diamétralement opposés s'affrontent. Qui de Heinz Ehlers, le vieux renard qui mise sur la solidité défensive, ou de Christian Dubé, le jeune loup qui plaide pour un jeu tourné vers l'avant, sortira vainqueur de ce duel?



