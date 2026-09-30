L'équipe de Suisse a subi un lourd revers 5-0 face à la Suède mercredi à Lahti. La Finlande et la Tchéquie sont au programme des prochains matches.

L'équipe de Suisse a subi une défaite logique en ouverture de la deuxième étape du Women's Euro Hockey Tour. Les Suissesses se sont inclinées 5-0 face à la Suède mercredi à Lahti.

La Finlande et la Tchéquie au menu

Lors du premier des trois matches du tournoi disputé dans le sud de la Finlande, la Suisse a dû se passer de sa capitaine Alina Müller, blessée. Sans cette attaquante évoluant en ligue professionnelle nord-américaine PWHL, l'équipe entraînée par Shannon Miller a manqué de mordant en phase offensive, se montrant en outre bien trop vulnérable en défense.

Juste avant la mi-match, les Suissesses ont laissé passer deux supériorités numériques consécutives. Peu après, les Suédoises ont porté le score de 1-0 à 3-0 en l'espace de 34 secondes. La gardienne Andrea Brändli a ensuite dû capituler deux fois en 49 secondes au début de la dernière période. Côté suédois, Tilde Grillfors s'est illustrée: l'attaquante de 18 ans a réussi un triplé dès ses débuts en sélection nationale.

Les Suissesses affronteront vendredi la Finlande, pays hôte, puis la République tchèque samedi.