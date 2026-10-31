Les Suissesses corrigées par la Tchéquie malgré deux buts

Les Suissesses ont concédé leur plus lourde défaite samedi pour clore l'étape internationale. Le sursaut offensif n'aura pas suffi à combler les largesses défensives observées sur la glace.

Les Suissesses ont conclu leur Women's Euro Hockey Tour par une 3e défaite en autant de rencontres, samedi face à la Tchéquie (7-2). Elles ont néanmoins marqué leurs premiers buts du tournoi.

Après deux défaites où elles étaient restées muettes (4-0 face à la Finlande puis 1-0 ap contre la Suède), les protégées de Shannon Miller sont parvenues à faire trembler les filets adverses grâce aux réussites d'Alina Müller (11e) et de Rahel Enzler (28e). Mais avec six buts encaissés lors des 40 premières minutes, elles n'ont pas eu voix au chapitre face aux Tchèques.

Les Helvètes ont désormais le regard tourné vers le Mondial au Danemark, qui se tient du 6 au 16 novembre à Herning. Pour leur entrée en lice, elles affronteront vendredi les tenantes du titre américaines, qui ont également été sacrées championnes olympiques à Milan en février dernier.