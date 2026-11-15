Les Américaines filent en finale... en attendant le Canada?

Les Etats-Unis ont dominé la Finlande 5-0 dimanche, décrochant leur place en finale du Mondial féminin au Danemark. Le Canada affrontera la Suède pour l’autre ticket.

ATS Agence télégraphique suisse

Les États-Unis, tenants du titre et champions olympiques, se sont qualifiés pour la finale du Mondial féminin au Danemark. Les Américaines se sont imposées haut la main 5-0 face à la Finlande lors de la première demi-finale dimanche.

Dans la deuxième demi-finale, le Canada, détenteur du record de titres mondiaux, affrontera la Suède (19h00 dimanche), qui s'est imposée 1-0 face à la Suisse en quart de finale. Tout autre scénario qu'un nouveau duel nord-américain en finale lundi soir (19h00) serait une grande surprise.

Sur les 24 finales d'un Championnat du monde disputées jusqu’à présent, les États-Unis et le Canada se sont affrontés à 23 reprises. La seule exception remonte à 2019, lorsque les Américaines s’étaient imposées face à la Finlande en finale. Le Canada a remporté 13 médailles d’or à ce jour, contre 11 pour les États-Unis.