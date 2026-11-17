Le site de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) est devenu inaccessible mardi, après l'apparition de messages prorusses. Tout porte à croire qu'il a été victime d'une cyberattaque.

Andrea Cattani

Mauvaise surprise pour les internautes qui ont tenté de consulter le site de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) mardi à la mi-journée. La page d'accueil était inaccessible. Seuls le logo de la fédération et un message d'erreur apparaissaient à l'écran.

Tout porte à croire que l'IIHF a été victime d'une cyberattaque. Selon plusieurs médias, une image montrant des joueurs et joueuses russes en train de célébrer une victoire avait auparavant été affichée sur le site de la fédération. Deux messages l'accompagnaient: «Peur de la Russie» et «Vous avez éliminé la seule équipe que vous ne pouvez pas battre.»

Une attaque sur fond d'exclusion de la Russie?

Cette attaque présumée intervient dans un contexte particulièrement tendu autour de la participation de la Russie aux compétitions internationales. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, en février 2022, les équipes russes sont exclues des tournois organisés par l'IIHF.

Si le Tribunal arbitral du sport (TAS) a récemment jugé cette exclusion inadmissible, un éventuel retour de la Russie dans les grandes compétitions internationales continue de susciter de fortes oppositions.

Le cas du prochain Championnat du monde U20, prévu à la fin de l'année au Canada, illustre ces tensions. Le gouvernement canadien avait annoncé qu'il ne délivrerait pas de visas à la délégation russe. Il a depuis été officiellement confirmé que le tournoi se disputerait sans la Russie.

La situation reste également incertaine concernant une éventuelle participation de la sélection russe au Championnat du monde 2027, organisé en Allemagne. Pour l'heure, l'identité des auteurs de la cyberattaque présumée contre le site de l'IIHF reste inconnue.