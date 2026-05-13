Genève-Servette engage deux nouveaux renforts

Tristan Lemyre et Jérémie Bucheler évolueront avec les Aigles la saison prochaine. Tous deux patinaient jusqu'ici de l'autre côté de l'Atlantique.

ATS Agence télégraphique suisse

Genève-Servette a annoncé mercredi l'arrivée de deux joueurs canado-suisses. L'attaquant Tristan Lemyre a signé pour un an avec option pour une année supplémentaire, alors que le défenseur Jérémie Bucheler s'est engagé pour les deux prochaines saisons.

Tristan Lemyre s’apprête à découvrir à 25 ans le hockey professionnel, souligne le GSHC dans son communiqué. Le centre reste sur un exercice probant en NCAA avec Minnesota State: il a réussi 35 points (16 buts) en 40 matches pour terminer meilleur compteur de son équipe.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Jérémie Bucheler (26 ans) possède quant à lui déjà une certaine expérience du plus haut niveau. Sous contrat en AHL avec les San Jose Barracuda (2023-25) puis les Rockford IceHogs (2025/26), il a néanmoins principalement évolué en ECHL durant cette période.