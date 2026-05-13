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Un attaquant et un défenseur
Genève-Servette engage deux nouveaux renforts

Tristan Lemyre et Jérémie Bucheler évolueront avec les Aigles la saison prochaine. Tous deux patinaient jusqu'ici de l'autre côté de l'Atlantique.
Publié: 14:36 heures
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Dernière mise à jour: 14:37 heures
Tristan Lemyre s’apprête à découvrir le hockey professionnel.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Genève-Servette a annoncé mercredi l'arrivée de deux joueurs canado-suisses. L'attaquant Tristan Lemyre a signé pour un an avec option pour une année supplémentaire, alors que le défenseur Jérémie Bucheler s'est engagé pour les deux prochaines saisons.

Tristan Lemyre s’apprête à découvrir à 25 ans le hockey professionnel, souligne le GSHC dans son communiqué. Le centre reste sur un exercice probant en NCAA avec Minnesota State: il a réussi 35 points (16 buts) en 40 matches pour terminer meilleur compteur de son équipe.

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Jérémie Bucheler (26 ans) possède quant à lui déjà une certaine expérience du plus haut niveau. Sous contrat en AHL avec les San Jose Barracuda (2023-25) puis les Rockford IceHogs (2025/26), il a néanmoins principalement évolué en ECHL durant cette période.

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