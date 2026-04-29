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352 matches en NHL
Le CP Berne engage un renfort en provenance des Capitals

Sonny Milano a signé un contrant d'une année avec le CP Berne. Lors de l'exercice écoulé, l'ailier américain a disputé 31 matches avec Washington.
Publié: il y a 10 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Dans sa carrière, Sonny Milano a comptabilisé 145 points en NHL.
Photo: IMAGO/USA TODAY Network
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ATS Agence télégraphique suisse

Le CP Berne annonce l'arrivée d'un joueur expérimenté. L'ailier américain Sonny Milano, 29 ans et 352 matches de NHL à son actif, débarque chez les Ours avec un contrat d'un an à la clé.

Choisi en 16e position par Columbus lors de la draft 2014 de NHL, Sonny Milano appartenait aux Washington Capitals. Mais il n'a disputé que 31 matches cette saison en NHL, avant d'être envoyé en AHL à Hershey où il a réussi 14 points en 18 matches. En NHL, il a réussi au total 145 points.

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Le CP Berne sort d'une nouvelle saison décevante, avec une élimination - nette - subie dès le play-in face à Rapperswil-Jona. Le «SCB» est à la recherche d'un coach principal, le contrat de Heinz Ehlers n'ayant pas été reconduit, et plusieurs joueurs dont Ramon Untersander et Joel Vermin ont aussi été priés de s'en aller.

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