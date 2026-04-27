Ajoie annonce plusieurs renforts pour la saison prochaine

Le HC Ajoie prépare la saison prochaine avec assiduité. Pour ce faire, le club jurassien a mis sous contrat Julius Honka, frère de son défenseur Anttoni, ainsi que le gardien Tim Wolf.

Le HC Ajoie a présenté plusieurs renforts pour la saison prochaine, avec un mélange d’expérience, de profondeur et de jeunesse. La tête d’affiche est Julius Honka. Le défenseur finlandais de 30 ans, passé par la NHL avec Dallas (87 matches), arrive à Porrentruy avec un CV solide. Ancien meilleur buteur parmi les défenseurs en SHL et vainqueur de la Champions Hockey League avec Genève en 2024, il retrouve en Ajoie son frère Anttoni Honka, ancien Top Scorer ajoulot et a signé pour deux ans.

Autre visage bien connu de la maison: Tim Wolf effectue son retour après deux saisons à Zoug. Acteur majeur de la promotion en National League, le Zurichois de 34 ans viendra compléter le trio de portiers avec Antoine Keller et Noah Patenaude. Il a paraphé une entente pour un an.

Le club de la Raiffeisen Arena a aussi misé sur la jeunesse avec Stefano Bottini. L’attaquant canado-suisse de 23 ans débarque après un parcours en NCAA, couronné par un titre avec Canisius College en 2023. Le joueur offensif a signé pour deux ans.