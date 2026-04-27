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Fratrie réunie à Porrentruy
Ajoie annonce plusieurs renforts pour la saison prochaine

Le HC Ajoie prépare la saison prochaine avec assiduité. Pour ce faire, le club jurassien a mis sous contrat Julius Honka, frère de son défenseur Anttoni, ainsi que le gardien Tim Wolf.
Publié: 14:49 heures
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Dernière mise à jour: il y a 44 minutes
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Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Le HC Ajoie a présenté plusieurs renforts pour la saison prochaine, avec un mélange d’expérience, de profondeur et de jeunesse. La tête d’affiche est Julius Honka. Le défenseur finlandais de 30 ans, passé par la NHL avec Dallas (87 matches), arrive à Porrentruy avec un CV solide. Ancien meilleur buteur parmi les défenseurs en SHL et vainqueur de la Champions Hockey League avec Genève en 2024, il retrouve en Ajoie son frère Anttoni Honka, ancien Top Scorer ajoulot et a signé pour deux ans.

Autre visage bien connu de la maison: Tim Wolf effectue son retour après deux saisons à Zoug. Acteur majeur de la promotion en National League, le Zurichois de 34 ans viendra compléter le trio de portiers avec Antoine Keller et Noah Patenaude. Il a paraphé une entente pour un an.

Le club de la Raiffeisen Arena a aussi misé sur la jeunesse avec Stefano Bottini. L’attaquant canado-suisse de 23 ans débarque après un parcours en NCAA, couronné par un titre avec Canisius College en 2023. Le joueur offensif a signé pour deux ans.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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