La sélection de Jan Cadieux en vue du Mondial en Suisse prend doucement forme. Ce lundi, il a convoqué Pius Suter et cinq nouveaux joueurs de National League, dont le Lausannois Damien Riat.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après deux victoires probantes face à la Hongrie à Bienne, le sélectionneur national passe à une nouvelle phase de sa préparation en vue du Mondial avec un renfort de poids, le premier en provenance de NHL: Pius Suter. L'attaquant des St. Louis Blues est la première star évoluant Outre-Atlantique à débarquer sous les drapeaux en vue du tournoi qui débutera à la mi-mai du côté de Zurich.

Auteur d’une saison solide en NHL (64 matches, 29 points), le Zurichois apporte vitesse, intelligence et polyvalence à une attaque qui avait déjà montré des choses intéressantes. Pius Suter n'a plus disputé de Mondial depuis 2022, mais était présent lors des derniers Jeux olympiques à Milan.

Riat et Moy de la partie

Mais ce n'est pas le seul gros renfort annoncé ce lundi matin. Comme attendu, Damien Riat et Tyler Moy rejoignent enfin le groupe après avoir soigné des pépins physiques. Leur intégration était anticipée depuis l’annonce du premier cadre et donne davantage de profondeur à une attaque déjà bien fournie.

Et ce n’est pas tout. Le contingent des Zurich Lions débarque lui aussi en force avec Dean Kukan, Christian Marti et surtout Denis Malgin. Trois ajouts loin d’être anodins. Kukan et Marti amènent de la robustesse et de l’expérience sur la ligne bleue, tandis que Malgin peut changer le visage offensif d’un match sur une seule séquence. En creux, cette liste raconte aussi autre chose: Jan Cadieux accélère le resserrement. Les sorties de Niklas Blessing, Lorenzo Canonica, Miles Müller et Jonas Taibel vont dans ce sens.

D'autres joueurs de NHL attendus

Ce qui frappe aussi, c’est la densité qui se dessine au centre et sur les ailes. Entre Malgin, Suter, Sven Andrighetto, Calvin Thürkauf, Grégory Hofmann ou encore Théo Rochette, la concurrence devient sérieuse. Et ce n'est pas probablement pas terminé. Plusieurs autres joueurs devraient débarquer en provenance de NHL. D'ores et déjà éliminés avec leurs franchises respectives, Roman Josi, Nino Niederreiter, Nico Hischier, Jonas Siegenthaler ou encore Timo Meier pourraient être convoqués dès la semaine prochaine pour autant qu'ils aient reçu la libération de la part de leur employeur.

L'équipe de Suisse disputera cette semaine les Fortuna Hockey Games avec, pour commencer, une rencontre en Suède comme l'équipe locale. Elle rejoindra ensuite la République tchèque pour y défier la Finlande et la nation hôte. Trois formations qui permettront à Jan Cadieux d'y voir plus clair quant à l'état de son équipe à quelques semaines du Mondial à Zurich et Fribourg.

La sélection actuelle.

Gardiens (3): Stéphane Charlin (Genève-Servette), Leonardo Genoni (Zoug), Kevin Pasche (Lausanne).

Défenseurs (10): David Aebischer (Lugano), Tim Berni (Genève-Servette), Giancarlo Chanton (Genève-Servette), Dominik Egli (Frölunda, Suède), Tobias Geisser (Zoug), Fabian Heldner (Lausanne), Dean Kukan (Zurich Lions), Simon Le Coultre (Genève-Servette), Romain Loeffel (Berne), Christian Marti (Zurich Lions).

Attaquants (16): Sven Andrighetto (Zurich Lions), Nicolas Baechler (Zurich Lions), Gaëtan Haas (Bienne), Fabrice Herzog (Zoug), Grégory Hofmann (Zoug), Ken Jäger (Lausanne), Denis Malgin (Zurich Lions), Dario Meyer (Kloten), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona), Damien Riat (Lausanne), Théo Rochette (Lausanne), Dario Rohrbach (Langnau Tigers), Tristan Scherwey (Berne), Sven Senteler (Zoug), Pius Suter (St. Louis Blues/NHL), Calvin Thürkauf (Lugano).