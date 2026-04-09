Berne veut se séparer de son capitaine, qui le vit très mal

Le capitaine Ramon Untersander est désormais indésirable au CP Berne malgré un contrat jusqu'en 2028! Bienne s'est montré intéressé, mais le défenseur a décliné. Les Ours procèdent à un large remaniement de leur effectif et s'intéressent à Connor Hugues.

Stephan Roth et Dino Kessler

Après sept années sans remporter la moindre série de play-off, le CP Berne a décidé de frapper fort en interne. Le défenseur Ramon Untersander (35 ans) a ainsi été informé que, malgré un contrat courant jusqu’en 2028, il ne faisait plus partie des plans du club et qu’il était libre de se chercher un nouveau point de chute, selon la «NZZ». Même sort pour l’attaquant Joël Vermin (34 ans) et le défenseur suédois Hardy Häman Aktell (27 ans), pourtant encore liés aux Ours pour une saison.

Le cas de Ramon Untersander est particulièrement sensible. Nommé capitaine en 2024 après la retraite de Simon Moser, il évoluait à Berne depuis 2015 et y a remporté trois titres (2016, 2017, 2019). Son contrat avait d’ailleurs été prolongé de deux ans l’été dernier, à l’issue de discussions menées directement avec le directeur sportif Martin Plüss, comme le rappelle son agent Sven Helfenstein.

Mais après l’élimination lors du play-in à Rapperswil-Jona, le discours a changé. Martin Plüss lui aurait annoncé la volonté du club de renouveler l’effectif et de tourner la page avec le vétéran. «Nous avons été surpris, confie Sven Helfenstein. Ramon était capitaine, il a énormément donné au club et a été performant durant des années.» Certes, son rendement offensif a décliné, mais il n’a quasiment plus été utilisé en power-play.

Un avenir encore flou

Ramon Untersander envisageait pourtant de terminer sa carrière dans la capitale. «Ça a été un choc pour lui. Il l’a très mal vécu. Je le connais depuis longtemps, je ne l’avais jamais vu dans un tel état», poursuit Sven Helfenstein.

La question est désormais ouverte: aller au bout de son contrat sans jouer, ou rebondir ailleurs? Les prétendants ne manquent pas, assure son agent: «Je pense que toutes les équipes seraient intéressées par Ramon.» Bienne s’est notamment renseigné pour reprendre son contrat, mais le défenseur a décliné.

Hardy Häman Aktell vers une opération

La situation est différente pour Hardy Häman Aktell, lui aussi représenté par Sven Helfenstein. Gêné par des problèmes de hanche tout au long de la saison, le Suédois a tout de même inscrit neuf buts, dont certains décisifs, contribuant à la qualification des Ours pour les play-in, puis au succès contre Bienne. Il doit toutefois être opéré et ne rejouera pas avant novembre. «Nous cherchons une solution», explique son agent, qui a déjà repris contact avec ses anciens clubs de Skellefteå et Växjö.

Malgré la dureté de certaines décisions, la direction bernoise assume ce virage après plusieurs saisons décevantes, ciblant notamment le noyau vieillissant de l’équipe.

Un ménage déjà en marche

Les signes avant-coureurs étaient visibles. La veille de son licenciement, l’entraîneur Jussi Tapola avait laissé Joël Vermin en tribunes contre Fribourg (défaite 1-5) et relégué Ramon Untersander au rôle de septième défenseur.

À l’époque, le départ annoncé du CEO Marc Lüthi — très proche de Ramon Untersander — n’était pas encore connu. Depuis, le dirigeant historique a pris du recul sur les décisions sportives, laissant la main à son successeur désigné, Jürg Fuhrer.

D’autres dossiers ouverts

Le chantier est encore vaste à Berne. L’identité du nouvel entraîneur ne devrait pas être dévoilée avant fin avril, tandis que la question du gardien reste en suspens.

Une chose semble toutefois acquise: Christof von Burg devrait obtenir sa chance, sans que son rôle exact ne soit encore défini. Le CP Berne également étudié la piste menant à Connor Hughes, actuellement numéro deux à Lausanne derrière Kevin Pasche. Un échange impliquant le défenseur Romain Loeffel aurait même été évoqué.

Du côté du club, on reste discret sur cette vaste opération de renouvellement de l'effectif. «Nous menons actuellement plusieurs discussions et ne communiquerons que lorsque les décisions seront arrêtées», indique Martin Plüss.