Deux gardiennes suisses draftées en PWHL

Deux Suissesses peuvent désormais nourrir l'espoir de signer un contrat en PWHL. Les gardiennes Andrea Brändli et Saskia Maurer ont été retenues lors de la draft.

ATS Agence télégraphique suisse

La draft de la Professional Women's Hockey League (PWHL) s'est tenue cette année sous de bons auspices, d'autant plus que la ligue étend son effectif de huit à douze franchises pour sa quatrième saison. Cette expansion offre de nouvelles opportunités à de nombreuses joueuses.

Par deux nouvelles franchises

Andrea Brändli et Saskia Maurer ont été sélectionnées par deux de ces nouvelles franchises. Andrea Brändli a été la 15e joueuse choisie au deuxième tour par Detroit, tandis que Saskia Maurer a été retenue en 41e position au quatrième tour par Las Vegas.

Andrea Brändli a été l'élément-clé lors de la médaille de bronze remportée par l'équipe suisse aux Jeux olympiques de Milan. Elle a d'ailleurs été élue meilleure gardienne du tournoi.

Lors des trois dernières saisons, elle a joué en Suède, d'abord à Modo Örnsköldsvik, puis à Frölunda Göteborg. Auparavant, elle avait déjà évolué en ligue universitaire nord-américaine, tout comme Saskia Maurer. Cette dernière a gardé les cages de Berne lors des trois dernières années.