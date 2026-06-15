Que vont toucher Fribourg Gottéron et le Lausanne HC?

Lausannois et Fribourgeois ont perdu un joueur majeur avec les départs de Théo Rochette et Attilio Biasca. Mais les deux clubs romands ne seront pas dédommagés de la même manière.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le Lausanne HC et Fribourg Gottéron doivent faire face à des départs majeurs puisque les deux clubs romands ont perdu ces derniers jours un attaquant international. Le Lausanne HC a vu Théo Rochette signer un contrat d'un an avec les Detroit Red Wings, tandis qu'Attilio Biasca s'est engagé pour deux ans avec les Boston Bruins.

Une chose est certaine: il sera bien compliqué de remplacer à qualité égale les deux internationaux suisses, même si certaines options existent. «À ce stade, nous ne pensons pas remplacer Attilio, nous a précisé Gerd Zenhäusern. Mais si l'un des noms évoqué dans l'article ci-dessus venait à être disponible, il va sans dire que nous serions intéressés.»

Sous-entendu, le club de la BCF Arena préfère donner plus de temps de glace à ses propres joueurs plutôt que d'engager un élément supplémentaire pour faire le nombre. Mais si un gros nom venait à être disponible, les Dragons seraient sur les rangs. «Exactement et j'ai déjà eu des discussions dans ce sens», a détaillé Gerd Zenhäusern.

Tant Fribourg Gottéron que le Lausanne HC seront compensés financièrement, comme nous l'écrivions dimanche. Mais pas de la même manière puisque les deux attaquants n'ont pas le même passé avec les deux formations.

Le 6 avril 2022, la NHL et les ligues européennes (Tchéquie, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Lettonie, Norvège, Slovaquie, Suède, Suisse et Royaume Unis) ont signé un accord de huit ans portant sur les transferts des joueurs sous contrat dans les différents championnats du Vieux Continent.

Un peu plus de 100'000 francs

Concrètement, il y est stipulé au point 3.2 que la NHL va payer une somme annuelle pour chaque joueur en provenance d'une nation ayant ratifié le document signant son premier contrat avec la prestigieuse ligue. De 2022 à 2026, le montant se monte à 315'000 dollars (env. 270'000 francs). «C'est correct», détaille Gerd Zenhäusern. La somme était de 285'000 dollars jusqu'à la saison passée

Là où une imprécision s'est glissée dans notre article concernant Attilio Biasca, c'est que la somme ne tombe pas intégralement dans les poches du club ayant vu le joueur partir pour signer en NHL. Ce montant est réparti sur les quatre dernières saisons à raison de 40%, 20%, 20% et 20%. Comme Attilio Biasca n'est resté qu'un an à Fribourg, Gottéron touchera environ 110'000 francs pour compenser le départ de son joueur, tout comme Zoug qui touchera deux saisons à 20%. Il y a quatre ans, Attilio Biasca évoluait à Halifax qui n'est pas inclus dans cet accord.

Lausanne un peu mieux loti

Et Lausanne? Pour les Vaudois, la situation est différente. Le cas de Théo Rochette est identique en ce qui concerne le périmètre de l'accord. Par contre, les Vaudois ont pu compter sur les services de l'attaquant international lors des trois dernières saisons. Cela signifie donc que le LHC touchera 40% + 2x20% pour le départ de Théo Rochette, soit le double de Fribourg Gottéron.

Toujours selon l'accord du 6 avril 2022, la moitié de la somme tombera dans les caisses des clubs concernés le 15 novembre prochain. Le solde est prévu le 15 mars de l'année suivante.