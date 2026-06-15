Qui pourrait remplacer Attilio Biasca et Théo Rochette?

Fribourg Gottéron et le Lausanne HC ont vu deux joueurs majeurs tenter leur chance en NHL. Il y a quelques options pour remplacer Attilio Biasca et Théo Rochette en vue de la saison prochaine.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dimanche, Fribourg Gottéron a annoncé que les Boston Bruins avaient mis sous contrat son attaquant Attilio Biasca. International suisse, le jeune ailier vient de remporter son premier titre national avec les Dragons. Il a signé un contrat de deux ans avec la franchise établie dans le Massachusetts. Le lendemain, ce sont les Detroit Red Wings qui ont communiqué avoir mis sous contrat Théo Rochette pour une année.

Tant l'attaquant du Lausanne HC que celui de Fribourg Gottéron étaient encore sous contrat avec leurs clubs respectifs. Cela signifie que les Lions et les Dragons vont recevoir un dédommagement pour tenter de faire face au départ d'un attaquant international. Mais est-ce vraiment possible de remplacer de tels joueurs en juin alors que le marché est sec?

Des options existent peut-être. En voici trois.

Thomas Bordeleau (24 ans)

L'attaquant de 24 ans n'est autre que le fils de Sébastien Bordeleau, ancien joueur du CP Berne (2002-2009) puis du HC Bienne (2009-2012). Ayant pris sa première licence dans la capitale, il pourrait évoluer comme joueur suisse en National League. C'est évidemment son grand avantage. Drafté en 2020 par les San Jose Sharks, il avait vu ses droits être échangés dans le New Jersey voici un an. En février dernier, il a été envoyé à St. Louis.

En quatre années, Thomas Bordeleau n'est pour l'heure pas parvenu à s'établir en NHL. Il n'a finalement joué que 44 matches dans la plus prestigieuse ligue du monde. Il est même resté en AHL durant toute la dernière saison. De quoi le décourager? Il y a un mois, une source nous précisait qu'il voulait tenter de jouer une année de plus en Amérique du Nord. Les départs de Biasca et Rochette seraient-ils de nature à le faire revoir sa position?

Philipp Kurashev (26 ans)

Contrairement à Thomas Bordeleau, l'attaquant international de 26 ans a joué en NHL lors de la saison dernière. Et pas qu'un peu, puisqu'il a disputé 43 matches (7 buts, 13 assists). Drafté par Chicago, il y avait signé une extension en 2023. Arrivé au terme de celle-ci, il s'était entendu pour un an avec les St. Louis Blues. Le voilà à nouveau agent libre et donc sur le marché.

Récemment, une rumeur l'envoyait du côté de Lugano. C'est d'ailleurs là-bas qu'il avait joué durant la dernière grève en NHL. Pour l'heure, son retour en Suisse n'a pas été annoncé. Ni à Lugano, ni ailleurs. Il n'est pas impossible que Lausannois et Fribourgeois s'activent sur ce dossier qui semble le plus dur à faire aboutir, mais également le plus intéressant.

Brennan Othmann (23 ans)

Le Canado-Suisse a une trajectoire qui se rapproche de celle de Thomas Bordeleau. Drafté un an après le Franco-Canadien à licence suisse, Brennan Othmann est arrivé en NHL avec des attentes à la hauteur de son repêchage au 16e rang par les New York Rangers. Il a passé ses deux premières saisons en ligue juniors canadiennes avant de faire le grand saut de la NHL.

Après n'avoir disputé que 42 matches en trois saisons sous le maillot des Rangers, il a été échangé aux Calgary Flames en mars dernier. La franchise canadienne ne lui a pas non plus donné sa chance puisqu'il a joué quais exclusivement en AHL. Il n'est pas un inconnu en Suisse puisqu'il avait été prêté à Olten durant la saison 2020/2021 afin de s'aguerrir contre des adultes. Serait-il prêt à revenir en Suisse après seulement quatre saisons à patiner après son rêve de NHL?