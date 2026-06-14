Grégory Beaud Journaliste Blick

Champion de Suisse avec Fribourg et auteur d’un excellent championnat du monde à Zurich, Attilio Biasca a été récompensé. L’attaquant a signé un contrat avec les Boston Bruins, avant la date limite fixée au 15 juin. L’ailier a disputé 59 matches et a récolté 31 points pour sa première saison avec les Dragons.

Une nouvelle qui ne tombe pas de nulle part tant le jeune joueur a franchi un palier cette saison. «Nous sommes fiers d’avoir pu accompagner Attilio dans sa dernière étape avant de rejoindre la meilleure ligue du monde, a précisé le directeur sportif Gerd Zenhäusern. Il est impossible de le remplacer poste pour poste mais nos ambitions ne changent pas. Nous voulons continuer à développer nos joueurs et notre groupe.»

Selon les règles en vigueur et l’accord entre la NHL et le championnat de Suisse, les Dragons seront compensés financièrement pour cette perte substantielle. Une somme de 200’000 francs devrait tomber dans les caisses du club de la BCF Arena. Attilio Biasca est encore sous contrat pour deux ans avec Fribourg Gottéron et reviendrait donc à la BCF Arena si son aventure à Boston venait à tourner court.

«J’ai vécu une saison exceptionnelle, a-t-il déclaré dans le communiqué de presse des Dragons. Je suis aussi impatient de tenter ma chance avec Boston. Je vais tout mettre en œuvre pour relever cet immense défi.» Reste désormais à savoir comment les Fribourgeois compenseront le départ d’un jeune joueur qui a grandement participé au premier titre de l’histoire du club.