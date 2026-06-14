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Coup de tonnerre à Fribourg
Attilio Biasca quitte Fribourg Gottéron pour les Boston Bruins

Coup de tonnerre pour Fribourg Gottéron! Les Dragons voient Attilio Biasca quitter la Suisse pour tenter sa chance en NHL.
Publié: 11:41 heures
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Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
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Tout juste sacré champion suisse avec Fribourg, Attilio Biasca est sur le départ.
Photo: Nico Ilic/freshfocus
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Champion de Suisse avec Fribourg et auteur d’un excellent championnat du monde à Zurich, Attilio Biasca a été récompensé. L’attaquant a signé un contrat avec les Boston Bruins, avant la date limite fixée au 15 juin. L’ailier a disputé 59 matches et a récolté 31 points pour sa première saison avec les Dragons.

Une nouvelle qui ne tombe pas de nulle part tant le jeune joueur a franchi un palier cette saison. «Nous sommes fiers d’avoir pu accompagner Attilio dans sa dernière étape avant de rejoindre la meilleure ligue du monde, a précisé le directeur sportif Gerd Zenhäusern. Il est impossible de le remplacer poste pour poste mais nos ambitions ne changent pas. Nous voulons continuer à développer nos joueurs et notre groupe.»

Selon les règles en vigueur et l’accord entre la NHL et le championnat de Suisse, les Dragons seront compensés financièrement pour cette perte substantielle. Une somme de 200’000 francs devrait tomber dans les caisses du club de la BCF Arena. Attilio Biasca est encore sous contrat pour deux ans avec Fribourg Gottéron et reviendrait donc à la BCF Arena si son aventure à Boston venait à tourner court. 

«J’ai vécu une saison exceptionnelle, a-t-il déclaré dans le communiqué de presse des Dragons. Je suis aussi impatient de tenter ma chance avec Boston. Je vais tout mettre en œuvre pour relever cet immense défi.» Reste désormais à savoir comment les Fribourgeois compenseront le départ d’un jeune joueur qui a grandement participé au premier titre de l’histoire du club.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
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