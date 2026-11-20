Ludvig Johnson a paraphé un nouveau contrat avec Fribourg-Gottéron. Le défenseur de 20 ans est désormais lié au champion de Suisse jusqu’au terme de la saison 2028/29.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le dossier était prioritaire, il est bouclé. Ludvig Johnson restera à Fribourg-Gottéron au moins jusqu’en 2029. Le défenseur de 20 ans, dont le bail arrivait à échéance au printemps prochain, a prolongé de deux saisons avec les Dragons. Une signature attendue: ces derniers jours, l’issue ne faisait plus guère de doute.

Gerd Zenhäusern n’avait pas caché ses intentions. Le directeur sportif avait profité de la pause internationale de novembre pour rencontrer le joueur et accélérer les discussions. Benoît Jecker et Patrik Nemeth, eux aussi en fin de contrat, attendent toujours une offre.

Arrivé de Zoug à l’été 2025 en même temps qu’Attilio Biasca, Ludvig Johnson a vite trouvé sa place à la BCF Arena. Pour sa première saison sous les ordres de Roger Rönnberg, il a disputé 43 matches (3 buts, 10 assists) et soulevé le premier titre de champion de l’histoire du club. Cet automne, il a franchi un palier: 11 points en 16 matches, malgré un puck reçu en plein visage face aux SCL Tigers fin septembre. Lors de sa signature en novembre 2024, Zenhäusern voyait en lui un futur «défenseur offensif d’impact». Le pari est en bonne voie.

Double national suisse et suédois, le gaucher a été repêché en 2025 par Utah, au 6e tour (174e rang). Le Mammoth détient toujours ses droits NHL. En prolongeant à Fribourg, Johnson choisit pour l’instant de poursuivre sa progression en National League, dans un rôle qui ne cesse de grandir.