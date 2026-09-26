Fribourg-Gottéron prolonge deux artisans du titre

Marcus Sörensen et Jacob de la Rose se plaisent sur les bords de la Sarine. Les deux Suédois ont prolongé leur contrat avec Fribourg-Gottéron pour deux saisons supplémentaires.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le directeur sportif Gerd Zenhäusern a réglé deux dossiers qui se trouvaient au sommet de sa pile depuis quelques semaines. L'homme fort de la BCF Arena a en effet paraphé une entente avec deux joueurs majeurs du titre remporté par les Dragons. Ainsi, Marcus Sörensen et Jacob De La Rose porteront le maillot fribourgeois pour deux saisons supplémentaires.

Récemment, les médias suédois avaient fait part d'une indiscrétion au sujet des deux attaquants. C'est désormais officiel puisque les annonces ont été effectuées au moment de l'entrée des deux joueurs sur la glace lors du match entre Fribourg-Gottéron et les Langnau Tigers, ce samedi soir.

Les deux Scandinaves ont été des figures majeures du titre de Fribourg-Gottéron acquis en avril dernier à Davos. Tant Marcus Sörensen que Jacob De La Rose ont aidé les Dragons à décrocher le premier titre de leur histoire sur les hauts de Landquart.

Le premier nommé a débarqué sur les bords de la Sarine en 2022 en provenance de Djurgården, dans son pays, après avoir décidé de mettre un terme à son parcours en Amérique du Nord. À Fribourg, Marcus Sörensen a disputé 190 matches de saison régulière et inscrit 202 points. En play-off, il compte 32 points en 37 rencontres.

Jacob De La Rose a suivi plus ou moins le même chemin puisqu'il est arrivé à Fribourg en provenance de Suède et de Färjestad. Le joueur de centre avait auparavant disputé plusieurs saisons entre l'AHL et la NHL.

Fribourg-Gottéron compte donc quatre étrangers sous contrat pour la saison prochaine. Sörensen et De La Rose viennent en effet s'ajouter à Michael Kapla et Anthony Richard, qui étaient d'ores et déjà au bénéfice d'une entente pour une saison supplémentaire.