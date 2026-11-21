Moins d’un mois après les violences de Prilly-Malley, Fribourg-Gottéron a levé l’interdiction qui frappait ses groupes d’ultras à domicile. Une décision assumée par le CEO John Gobbi, alors que les auteurs des agressions n’ont toujours pas été identifiés.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le virage s’est de nouveau rempli. Vendredi soir, les ultras de Fribourg-Gottéron ont retrouvé leur place à la BCF Arena, moins d’un mois après avoir été bannis par leur propre club. Le 26 octobre, Gottéron avait suspendu «jusqu’à nouvel avis» les badges des membres de Fribvrgensis XIV et des Fanatics, en réaction aux débordements survenus deux jours plus tôt à Lausanne. Après le derby, des heurts avaient éclaté dans la Vaudoise Arena, avant que deux supporters lausannois ne soient agressés à la gare de Prilly-Malley par des ultras fribourgeois. Gravement blessés, ils avaient été conduits au CHUV.

Le «nouvel avis» est donc tombé, bien plus vite que prévu. «Depuis plusieurs semaines, on a des discussions régulières avec eux et on a trouvé un terrain d’entente tous ensemble», explique John Gobbi. Le CEO fribourgeois parle d’échanges «très positifs» et «très constructifs», sans en dévoiler le contenu: «Les discussions restent dans le cadre privé, entre eux et nous.»

Pas une condition

L’identification des auteurs des agressions n’a pas été posée comme condition à ce retour. Et ces derniers courent toujours. «Enquête en cours», répète John Gobbi, qui se dit confiant: «Je pense que les coupables vont être identifiés.» Sur le fond, le discours n’a pas changé: «Ce qui s’est passé à Lausanne, c’est inacceptable.»

Fin octobre, le club affichait pourtant une ligne dure. Le dirigeant ne voit pas de revirement et renvoie la question: «Quel autre club a pris des mesures comme ça contre ses propres fans pour des incidents à l’extérieur?»

Le retour à la normale ne concerne que les matches à domicile. À l’extérieur, les sanctions prononcées par la National League restent en vigueur: les ultras fribourgeois peuvent se déplacer, mais sans sonorisation, sans banderoles et sans tifos jusqu’au 23 décembre. «Nous, on n’a rien à voir avec ça», souligne John Gobbi. «Les mesures pour les matches à l’extérieur, c’est une chose. À Fribourg, c’est autre chose.»