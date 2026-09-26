Fribourg gagne, mais égare un point contre Langnau

Après avoir été mal embarqué durant toute la soirée, Fribourg-Gottéron a trouvé un moyen de dominer Langnau en prolongation. C'est Sandro Schmid qui a inscrit le but décisif à 19 secondes des tirs aux buts.

Grégory Beaud Journaliste Blick

La soirée avait commencé par une annonce très attendue. Jacob de la Rose et Marcus Sörensen ont en effet enregistré une vidéo durant laquelle ils révèlent avoir signé un nouveau contrat pour deux saisons supplémentaires avec les Dragons. Les deux Suédois ont été des atouts majeurs dans la quête du premier de l'histoire de Fribourg-Gottéron en avril dernier.

Au lendemain d'une défaite frustrante à Genève (4-3 tab), les hommes de Roger Rönnberg ont eu les première occasions nettes. C'est notamment l'omniprésent Anthony Richard qui a eu la première chance de faire trembler les filets dès la 13e minute. Buteur vendredi soir, le Québécois n'a pas récidivé dès le premier tiers-temps de cette seconde rencontre du week-end. Seul face à Robin Meyer, il n'a pas cadré son essai.

Anthony Richard en évidence

Dans la foulée, les visiteurs ont bénéficié d'une période de supériorité numérique. Le Finlandais Juuso Riikola en a profité pour tromper Loïc Galley d'un tir de la ligne bleue (17e, 0-1). La soirée prenait peu à peu un tournant frustrant pour les joueurs locaux. Anthony Richard (encore lui) et Yannick Rathgeb sont passés proches de l'égalisation en fin de première période.

Durnat le tiers intermédiaire, Jan Dorthe a eu le but égalisateur au bout de la crosse. Mais le jeune attaquant a vu son tir passer à un souffle du but des Tigers emmentalois. Alors que les gestes d'agacement commençaient à se multiplier du côté des Fribourgeois, l'égalisation est tombée ne supériorité numérique. Un tir de Yannick Rathgeb décoché depuis la ligne bleue a terminé sa course dans le file de Robin Meyer (40e, 1-1). Sur cette action, Anthony Richard a masqué la vue du portier, mais ne semble finalement pas avoir touché la rondelle.

Méritée, cette égalisation a été instantanément suivie d'un autre but pour les joueurs locaux. Parfaitement lancé en profondeur par Marcus Sörensen, Nathan Marchon s'est présenté seul face à la cage adverse. Le No 97 de Fribourg-Gottéron a proprement glissé le puck au bon endroit avant la deuxième sirène (40e, 2-1). Il n'y a finalement eu que 18 secondes entre les deux réussites des Dragons.

Égalisation tardive

Alors que la rencontre semblait tourner en faveur des Fribourgeois, c'est le gratteur Jérôme Bachofner qui s'est trouvé au bon endroit pour égaliser dès les premières minute sdu troisième tiers (45e, 2-2). En contre, Fribourg-Gottéron a pu reprendre une longueur d'avance par Jan Dorthe qui réalise décidément un impressionnant début de saison. Le No 93 des Dragons a inscrit son troisième but de la saison. En supériorité numérique, le champion en titre a bien failli se faire piéger en contre par Nando Eggenberger. Seul face à LoÏc Galley, l'attaquant des visiteurs n'a pas trouvé la faille.

En fin de match, les Emmentalois ont bien cru avoir trouvé le trou dans la défense adverse. Alors que Loïc Galley était à terre, Jérôme Bachofner a... manqué la cage. Un puck qui a léché le poteau pour termine sa course derrière le but. Ce n'était que partie remise puisqu'Emil Pettersson a égalisé à moins d'une minute de la sirène finale sur une rondelle «morte» devant la cage des Dragons. Durant la prolongation, Sandro Schmid a profité d'une pénalité pour s'ouvrir le chemin du filet et marquer le but de la victoire.

Grâce aux deux points acquis, les hommes de Roger Rönnberg restent au contact avec les autres équipes classées entre la 2e et la 7e place, loin derrière Zurich et ses 18 points en six matches. Mardi, Fribourg accueillera Berne pour un derby des Zähringen entre deux équipes qui réalisent un début de saison correct sur le plan comptable.