Lors d'une retransmission à Zurich pour le Mondial de hockey, des chants xénophobes ont été enregistrés et diffusés sur les réseaux sociaux. Dénoncé par des témoins, l'incident suscite une vive controverse.

Karin Frautschi

Alors que le Championnat du monde de hockey sur glace s'est terminé dimanche par une médaille d'argent pour l'équipe Suisse, une vidéo sur laquelle des fan de hockey sur glace chantent des slogans xénophobes pendant le «public viewing» à Zurich fait le tour des réseaux sociaux.

La chaîne russe RT s'en mêle

Sur la mélodie de la chanson «L'amour toujours» du DJ italien Gigi D'Agostino, ceux-ci hurlent «Ausländer raus» (que l'on peut traduire par «Dehors les étrangers»), pendant que certains chantent aussi «Deutschland den Deutschen» (l'Allemagne aux Allemands). La vidéo a été enregistrée samedi dernier, lorsque l'équipe nationale suisse a remporté sa demi-finale contre la Norvège.

La chaîne russe RT a relayé la nouvelle et qualifié la chanson de «bande-son indestructible de l'enthousiasme». Elle écrit dans un article à ce sujet: «Ce qui est considéré comme tabou en Allemagne fait ici partie de l'atmosphère du Mondial.» Dans le texte, la chaîne étatique fait également allusion au «timing» qui «ne pourrait guère être plus approprié», faisant référence à l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions», sur laquelle les électeurs suisses se prononceront dans un peu moins de deux semaines.

«J'aime la liberté d'expression»

Le fait que la chanson de Gigi D'Agostino soit utilisée abusivement pour des slogans xénophobes n'est pas nouveau. Les scènes de Zurich rappellent l'incident raciste qui s'est produit sur l'île de Sylt (Allemagne), en mai 2024.

Une vidéo diffusée sur les médias sociaux montrait alors de jeunes gens faisant la fête dans la station balnéaire huppée de Kampen. Eux aussi chantaient les mêmes slogans sur l'air de «L'amour toujours». Un jeune homme a même fait un salut nazi, ce qui lui vaudra une amende de 2500 euros.

La vidéo du «public viewing» de Zurich a été publiée par Daniel Stricker, qui s'est fait connaître en Suisse en tant que corona-sceptique pendant la pandémie. Dimanche, il a posté l'enregistrement sur ses canaux de réseaux sociaux. Daniel Stricker affirme: «On m'a transmis la vidéo et j'ai fait confirmer son authenticité par deux sources indépendantes.» Quant au contenu de la vidéo, il déclare: «J'aime la liberté d'expression, même lorsque ce qui est dit ne me plaît pas.»

Des anti-vax présents

La vidéo est-elle authentique ou s'agit-il d'un fake? Interrogés par Blick, plusieurs membres de l'organisation «Mass-voll!» (mouvement politique suisse qui a vu le jour en opposition aux mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19), qui étaient également présents, confirment que ces «propos douteux» ont effectivement été tenus sur place.

Son président Nicolas Rimoldi déclare: «Nous en avons immédiatement discuté au sein de l'équipe et avec les personnes présentes.» Il souligne que les membres n'ont fait qu'accompagner la mélodie. L'un des membres présents sur place était le vice-président Sandro Subotic. Il déclare: «En tant que parti et surtout en tant que politicien, je suis bien sûr très conscient que de tels incidents peuvent donner une mauvaise image de nous. C'est précisément pour cette raison que je suis extrêmement prudent dans ce genre d'affaires.»

DJ Simon, qui mixait dans le «public viewing» pendant l'incident, déclare lui qu'il n'a pas entendu de paroles xénophobes de la part du public derrière son pupitre du DJ. Il suppose que ceux qui chantaient des slogans pouvaient être un petit groupe qui se trouvait à côté de la personne qui a enregistré la vidéo. «Si j'avais entendu quelque chose, j'aurais bien sûr tout de suite arrêté la chanson et joué autre chose», explique-t-il.

Interrogé à ce sujet, l'organisateur a déclaré: «Le Championnat du monde 2026 applique une politique stricte de tolérance zéro contre le racisme et toute forme de discrimination.» Ils n'ont pas connaissance de l'incident raciste.