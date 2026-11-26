La revanche de la «Bataille du Seeland» n'a pas atteint les sommets émotionnels du match aller. Ce sont finalement les Ajoulots qui se sont imposés 4-3 après prolongation grâce à... Daniel Carr!

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce match «retour» entre Ajoie et Bienne aurait pu partir «dans tous les sens». Lors de l'aller, Daniel Carr avait mis K.O. le capitaine seelandais Gaëtan Haas. Une scène choquante qui avait mis l'attaquant du HCB sur le carreau et le Canadien du HCA en tribunes durant sept matches. Vendredi dernier, le procureur bernois avait décidé d'ouvrir une procédure pénale contre l'Ajoulot. Pas de quoi apaiser une atmosphère potentiellement explosive.

Alors que l'on aurait pu s'attendre à une premier coup d'envoi ponctué d'une bagarre ou de nombreuses mises en échec à la limite de la régularité, les deux formations avaient décidé de jouer au hockey (et c'est tant mieux). Forcément avides de revanche après avoir pirs une raclée lors du premier match, les Seelandais ont rapidement ouvert le score en supériorité numérique. Marcus Sylvegard a parfaitement allumé le but ajoulot d'un tir précis et puissant (4e, 0-1).

Ce premier but rapide n'a pas franchement eu le don de déstabiliser les joueurs locaux. Bien au contraire. Et c'est tout logiquement qu'ils ont égalisé dès la dixième minute, également en power-play. C'est Phil-Michael Devos qui s'est retrouvé à la conclusion d'une action initiée par Anttoni Honka (qui d'autre?) et prolongée par Kristian Tanus (qui d'autre?). Après dix minutes de jeu, ce match qui s'annonçait explosif débouchait sur un score de parité et sur des débats apaisés.

Louis Robin a eu des occasions

Avant et après la première pause, le HCA aurait pu prendre l'avantage par Louis Robin. Le Nord-Vaudois s'est tout d'abord retrouvé seul face à Viktor Östlund (16e), avant de toucher la transversale du portier seelandais (21e). À cet instant, on était en droit de se demander légitimement si les Jurassiens allaient regretter ces occasions nettes de prendre l'avantage au score. À la 22e, le visiteur Dario Trutmann a lui aussi touché un montant pour mettre, là aussi, les deux équipes à égalité.

Si l'on avait dû écrire le scénario de ce match explosif, il aurait probablement été émaillé par un but, tôt ou tard, de Daniel Carr. En pleine polémique et poursuivi pénalement, il semblait presque évident que le Canadien allait se mettre en lumière durant cette rencontre. C'est précisément ce qui s'est produit à la 34e minute. Le No 7 du HCA s'est retrouvé au bon endroit pour toucher le puck et l'envoyer dans le but adverse. La réaction de la Raiffeisen Arena ne s'est évidemment pas faite attendre et le Nord-Américain a été célébré pour cette réussite qui a permis aux joueurs locaux de prendre un premier avantage au score.

Le but de Petr Cajka

Alors que le HCA s'est créé quelques occasions, notamment par l'inévitable Daniel Carr, ce sont les Biennois qui ont pu égaliser à la 47e minute. Sur un déboulé, Petr Cajka a trompé Antoine Keller d'un tir croisé dans le haut du filet (2-2). Pas de quoi climatiser la patinoire jurassienne pour autant. Ce but a rapidement été suivi du 2-3 signé Jeff Skinner (53e). Le joueur aux nombreux matches de NHL a envoyé un plomb dans la lucarne jurassienne qui n'a laissé aucune chance à Antoine Keller pour redonner l'avantage à ses couleurs.

Suffisant pour anéantir les Ajoulots? Ce serait mal les connaître! À moins de cinq minutes de la sirène finale, Jeremy Wick s'est à son tour présenté en bonne position sur l'aile et s'est transformé en buteur pour remettre les deux équipes à égalité (56e 3-3). Au terme de 60 minutes plaisantes à suivre, les deux équipes se sont finalement contentées du point du match nul. Lors de la prolongation, Daniel Carr a offert la victoire à son équipe. Un dénouement totalement fou dans ce contexte explosif.