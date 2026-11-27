Jeudi soir, le derby entre Ajoie et Bienne a débouché sur un scénario incroyable avec un but en prolongation de Daniel Carr (4-3 ap). Après le match, le principal intéressé, lui, est resté à l'abri dans le vestiaire.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Jeudi, le peuple ajoulot a vécu une soirée de rêve. Une victoire dans le derby face à Bienne et un but de Daniel Carr au cœur d'un contexte on ne peut plus houleux. Les fans du HCA ne s'y sont pas trompés et ont longuement scandé son nom après la victoire. Il faut dire que le principal intéressé sortait d'une semaine compliquée après l'enquête ouverte à son encontre par le ministère public bernois. C'est probablement pour cette raison qu'il n'est pas sorti du vestiaire malgré les nombreuses sollicitations médiatiques.

Il s'agit là de la seule – et dommageable – fausse note d'une soirée en tous points parfaite. Voici une dizaine de jours, Daniel Carr s'était présenté de bonne grâce devant les micros. Aux questions entourant l'affaire du coup de poing à Gaëtan Haas, il s'est contenté de botter logiquement en touche. Normal et compréhensible. Et rien de plus ne lui aurait été demandé jeudi soir. Mais comment a-t-il vécu cette soirée? Son sentiment après ce but décisif? Et quid de l'excellente première moitié de championnat (car on y arrive bientôt) de son HC Ajoie? On n'en saura rien.

Un scénario trop beau pour être vrai

Alors que l'occasion était parfaite pour reparler de hockey sur glace et mettre de côté cette histoire qui fait tache, décision a été prise de ne pas laisser Daniel Carr s'exprimer. Regrettable. C'est d'autant plus dommage que le scénario semblait presque trop beau pour être vrai. Presque écrit d'avance. «Si tu l'avais écrit avant le match, tu aurais été un sacré bon écrivain», a d'ailleurs rigolé Ville Peltonen en fin de soirée après la victoire des siens.

Toujours est-il que jeudi soir, Daniel Carr a (pour de bon?) pu mettre de côté cette histoire jusqu'au verdict de l'enquête ouverte par le procureur bernois. Dans les travées de la Raiffeisen Arena, cette mesure prise par le magistrat a évidemment alimenté les nombreuses discussions. Et le fait de ne pas entendre le principal intéressé parler d'autre chose que de cette histoire n'a, finalement, pas aidé à tourner la page.