Pour ce douzième épisode de la saison 9 de Cold Facts, on revient sur l'affaire «Carr-Haas», évidemment. Mais on s'est également longuement penché sur Fribourg-Gottéron et les clubs lémaniques.

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Dans ce 12e épisode, on se penche notamment sur un Fribourg où l’on ne parle pas de crise mais où la situation est quand même loin d’être idéale

Sommaire:

- HCFG: Dragons éteints (0:20)

- Les paris avec JOUEZSPORT (16:30)

- HCA: Carr et le ministère amer (19:05)

- EHCB: lancer la machine? (33:00)

- GSHC: GTA VIli (44:10)

- LHC: T’es où Théo? Ah t’es là (53:00)

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