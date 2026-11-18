Pour ce onzième épisode de la saison 9 de Cold Facts, on revient sur la reprise du championnat, avec des clubs romands qui ne vont pas tous bien.

Des clubs romands en difficulté

Des clubs romands en difficulté

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Dans ce 11e épisode, on évoque le nouveau Finlandais ajoulot et des clubs romands qui ne sont pas franchement à la fête en ce moment.

Sommaire:

- HCA: 3 à la suite? (2:32)

- EHCB: trop d’erreurs (13:25)

- Les paris avec JOUEZSPORT (23:26)

- HCFG: Richard la déception (25:58)

- CQNAFM: Genoni dans le 1000 (dès 46:05)

- GSHC: étrangers de retour (49:00)

- LHC: le fond de la classe (57:38)

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