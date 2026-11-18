Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Dans ce 11e épisode, on évoque le nouveau Finlandais ajoulot et des clubs romands qui ne sont pas franchement à la fête en ce moment.
Sommaire:
- HCA: 3 à la suite? (2:32)
- EHCB: trop d’erreurs (13:25)
- Les paris avec JOUEZSPORT (23:26)
- HCFG: Richard la déception (25:58)
- CQNAFM: Genoni dans le 1000 (dès 46:05)
- GSHC: étrangers de retour (49:00)
- LHC: le fond de la classe (57:38)
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