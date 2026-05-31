Marco Bezzecchi s'impose sur ses terres

Bezzecchi triomphe au Mugello devant Martin et Bagnaia, et conforte son avance au championnat MotoGP. Porté par son public, Bezzecchi s'impose au Mugello et accroît son avance en tête du Mondial.

ATS Agence télégraphique suisse

A Mugello, Marco Bezzecchi (Aprilia) a remporté le Grand Prix d'Italie. L'Italien a devancé son coéquipier espagnol Jorge Martin et son compatriote Francesco Bagnaia (Ducati).

Sur ses terres, le leader du championnat du monde a réussi une superbe opération sur le plan comptable. «C'est incroyable. Gagner au Mugello, j'en rêvais depuis que je suis enfant donc le réaliser c'est vraiment magnifique, c'est beaucoup d'émotion», a déclaré Bezzecchi dans une ambiance phénoménale.

Parti en pole position, l'Italien a livré une belle bataille avec son ami Pecco Bagnaia et a finalement pris le dessus à la mi-course, avant de s'échapper pour filer vers la dixième victoire de sa carrière en Grand Prix dans la catégorie reine, la première au Mugello. Il conforte ainsi sa première position au championnat et porte son avance sur Martin à 17 points, deux de plus qu'avant ce week-end en Toscane.

Le champion du monde en titre espagnol Marc Marquez (Ducati) de retour après une double opération du pied et de l'épaule droits début mai, a pris la septième place, derrière son compatriote Pedro Acosta (KTM).