Marc Marquez profite du forfait de Jorge Martin

Deuxième du sprint en Malaisie derrière Pedro Acosta, Marc Marquez creuse l’écart en tête du championnat. Parti en tête, Alex Marquez est tombé.

AFP Agence France-Presse

Marc Marquez a profité du forfait de son rival Jorge Martin, blessé à un poignet, pour accroître son avance en tête du championnat du monde de MotoGP en terminant 2e du sprint en Malaisie derrière son compatriote espagnol Pedro Acosta, samedi sur le circuit de Sepang.

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Marquez (Ducati), en quête d’un huitième titre mondial en MotoGP, un dixième au total, compte désormais 19 points d’avance sur Martin (Aprilia) et pourrait prendre encore plus le large dimanche, puisque ce dernier manquera également le Grand Prix de Malaisie. Martin, qui s’est cassé le poignet la semaine dernière lors du sprint en Australie, a tout tenté pour courir mais a finalement dû déclarer forfait avant les qualifications samedi.

Parti en deuxième position derrière son frère Alex, Marc Marquez n’a pas pu arracher la victoire dans cette course sprint de dix tours sur le circuit de Sepang, laissant Acosta finir en tête en un peu plus de 20 minutes.

Alex Marquez chute

Le vainqueur doit sa première place à la chute au troisième tour d’Alex Marquez sur sa Ducati de l’écurie privée Gresini. Le Japonais Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) a alors pris les commandes avant de se les faire ravir par Acosta, qui gagne ainsi son deuxième sprint de l’année, après la Thaïlande.

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Ogura a terminé quatrième, derrière le rival italien de Marquez et de Martin au championnat, Marco Bezzecchi, sur l’autre Aprilia d’usine. Johann Zarco (Honda-LCR) termine le sprint 8e et Fabio Quartararo (Yamaha) 18e.