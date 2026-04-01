Tiger Woods annonce se retirer pour suivre un traitement après son arrestation en Floride. Le golfeur américain, qui plaide non coupable de conduite sous influence, veut se concentrer sur sa santé.

La superstar américaine du golf Tiger Woods a annoncé mardi se mettre en retrait pour quelque temps «afin de suivre un traitement», après son arrestation vendredi en Floride liée à un accident de la route. «Je prends du recul pour un moment afin de suivre un traitement et me concentrer sur ma santé. C'est nécessaire pour que je puisse prioriser mon bien-être et travailler à un rétablissement durable», a écrit Tiger Woods dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, après avoir plaidé non coupable mardi de «conduite sous influence».

Sérieusement blessé à la jambe droite dans un accident en 2021, le champion de 50 ans a été arrêté vendredi par la police du comté de Martin, sa voiture sur le flanc, après avoir heurté un camion qu'il essayait de doubler sur une route à deux voies. L'Américain est sorti sans blessure grave de l'accident, mais a été arrêté pour avoir refusé de se soumettre à un test urinaire après avoir subi un test d'alcoolémie négatif.

Il fait toujours la Une, mais plus pour ses performances

Woods a été inculpé de «conduite sous influence», ce qui peut recouper aux Etats-Unis l'alcool ou les drogues, «dommages matériels» et «refus de se soumettre à un test». Il a été placé en détention durant huit heures, avant d'être relâché dans la soirée.

Le golfeur a plaidé non coupable mardi devant le tribunal du comté de Martin. Il a demandé à être jugé par un jury dans cette affaire. Faute d'exploits sur les greens, Tiger Woods continue de faire la Une, mais plus souvent pour ses blessures ou sorties de route.

L'ancien N.1 mondial aux 15 victoires en Majeurs n'a plus disputé de compétition depuis juillet 2024. Il y a un an, il avait été opéré d'une rupture du tendon d'Achille gauche, jetant une ombre sur la suite de sa carrière.

Il avait encore été opéré du dos en octobre dernier. Sa participation au prochain Masters, le tournoi le plus prestigieux de la saison qui se disputera du 9 au 12 avril à Augusta (Géorgie, Etats-Unis), était encore espérée par le milieu du golf ces derniers jours.